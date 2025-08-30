Svetli način
Kim Kardashian v Benetkah s svojo obleko sprožila val ogorčenja

Benetke, 30. 08. 2025 09.30 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Kim Kardashian v Italiji ponovno dviguje ogromno prahu s svojim videzom. Mati štirih otrok se je prestižne podelitve nagrad v Benetkah udeležila v kreaciji francoske modne hiše, ki je požela ogromno kritik. Zvezdnica resničnostnih oddaj je s svojo prvorojenko javnost razburila že pred dnevi, ko sta se z najstnico mudili v Rimu.

Kim Kardashian se je v Benetkah udeležila podelitve nagrad DVF. Kot po navadi je tudi tokrat ogromno pozornosti požela s svojim videzom. Zagotovo ne takšne, kot bi si jo želela, njena prosojna siva obleka Maisona Margiela je namreč prejela ogromno kritik. Dolga kreacija, sveže kolekcije, je bila tesno nabrana ob njenem telesu, za seboj pa je vlekla dolgo ogrinjalo. Javnosti pa je v oči padel prav najbolj oprijet del.

"Vidim samo rjuhe," je dejal eden, drugi pa je dejal: "Mojega mulca to moti." Največ jih je bilo sicer mnenja, da obleka premalo pusti domišljiji in da je izbor oprave popolnoma neokusen. V bran so ji seveda stopili številni oboževalci, eden od njih je dejal: "Oh, to je pa osupljivo."

Zvezdnica resničnostnih serij je na podelitvi nagrad prejela prestižno nagrado za svoje delo na področju reforme kazenskega pravosodja. Med svojim govorom je med drugim kritizirala priseljensko politiko predsednika ZDA Donalda Trumpa. "Zaščitite ljudi, ki so resnično podpirali in gradili našo državo," je po poročanju Page Six dejala, preden je sprejela častitljivo nagrado.

Preberi še Kim Kardashian se s prvorojenko mudi v Rimu: najstnica osupnila z videzom

44-letnica je ogromno pozornosti požela že pred dnevi, ko se je s svojo prvorojenko North West sprehajala po Rimu. Najstnica je številne osupnila s svojim videzom, mnogi namreč menijo, da se ne oblači primerno svoji starosti.

Kim Kardashian North West Benetke Nagrada Videz
Selena Gomez delila utrinke z dekliščine

Mladostna Shania Twain dopolnila 60 let

KOMENTARJI (25)

Nace Štremljasti
30. 08. 2025 10.59
+1
a se je že začel beneški karneval za leto 2026,ali se še letošnji ni končal molo poizvedite ter poročajte
ODGOVORI
1 0
Trikrat cepljen
30. 08. 2025 10.57
-1
Carica
ODGOVORI
0 1
Bullet5672
30. 08. 2025 10.53
Kot da cel svet ni videl njenega porniča... Kimi, kar si imela za pokazat, si že zdavnaj storila
ODGOVORI
0 0
tupatam28
30. 08. 2025 10.53
+1
mala in okrogla nic posebnega. skor vsaka je taka -miljarda na bancnem seveda
ODGOVORI
1 0
Lenart Čaubi
30. 08. 2025 10.52
+0
V Pakistanu se sigurno ne bi tako oblačla ji sorodniki ne bi dovolili.
ODGOVORI
1 1
ho?emVšolo
30. 08. 2025 10.50
Pri Kim je vedno močna stran spodnje perilo.
ODGOVORI
0 0
PSIHOTERAPEVT
30. 08. 2025 10.42
+1
Tambura
ODGOVORI
1 0
Semek
30. 08. 2025 10.36
+0
lepo je spodnje ustnice videt🤣
ODGOVORI
1 1
Artechh
30. 08. 2025 10.32
+4
Ogabno
ODGOVORI
5 1
Levi so barabe
30. 08. 2025 10.29
+0
Lahko je imet 4 otrok če imaš denar. Ampak verjetno jih bo vzgojila v feministke brez družin ali pa v transspolnike.
ODGOVORI
4 4
Vse stransko
30. 08. 2025 10.29
+0
Mulc, ki ga moti pogled na žensko telo še zdaj ne ve, ali bo on ali ona.
ODGOVORI
2 2
tupatam28
30. 08. 2025 10.41
+0
raje vidim mosko telo
ODGOVORI
1 1
Zaplešimo
30. 08. 2025 10.28
+0
Kurtizana se tudi oblači kot kurtizana
ODGOVORI
1 1
Žabec
30. 08. 2025 10.27
+2
Verjetno si je dala svojo mufljo kirurško popravit, pa s kreacijo to sedaj kaže.
ODGOVORI
4 2
Mclaren
30. 08. 2025 10.25
+1
Lujz slabše hodi oblečen, pa kaj. Glede krampa ima prav.
ODGOVORI
1 0
Protoc
30. 08. 2025 10.22
+6
To so tiste rjuhe iz enega kosa..pa se potem zavijejo okrog telesa
ODGOVORI
6 0
Podlupo
30. 08. 2025 10.06
-1
Vredu je
ODGOVORI
5 6
scipio
30. 08. 2025 10.06
+3
Valovito preko hribov in dolin se je potresavalo po P'zza San Marco.
ODGOVORI
4 1
