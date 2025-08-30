Kim Kardashian v Benetkah s svojo obleko sprožila val ogorčenja

Kim Kardashian se je v Benetkah udeležila podelitve nagrad DVF. Kot po navadi je tudi tokrat ogromno pozornosti požela s svojim videzom. Zagotovo ne takšne, kot bi si jo želela, njena prosojna siva obleka Maisona Margiela je namreč prejela ogromno kritik. Dolga kreacija, sveže kolekcije, je bila tesno nabrana ob njenem telesu, za seboj pa je vlekla dolgo ogrinjalo. Javnosti pa je v oči padel prav najbolj oprijet del.

"Vidim samo rjuhe," je dejal eden, drugi pa je dejal: "Mojega mulca to moti." Največ jih je bilo sicer mnenja, da obleka premalo pusti domišljiji in da je izbor oprave popolnoma neokusen. V bran so ji seveda stopili številni oboževalci, eden od njih je dejal: "Oh, to je pa osupljivo."

Zvezdnica resničnostnih serij je na podelitvi nagrad prejela prestižno nagrado za svoje delo na področju reforme kazenskega pravosodja. Med svojim govorom je med drugim kritizirala priseljensko politiko predsednika ZDA Donalda Trumpa. "Zaščitite ljudi, ki so resnično podpirali in gradili našo državo," je po poročanju Page Six dejala, preden je sprejela častitljivo nagrado.