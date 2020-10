Kim Kardashian v času pandemije priredila zabavo na zasebnem otoku

Kim je nekaj utrinkov s praznovanja delila na družbenih omrežjih in bila zaradi tega na udaru kritik, ker je sredi pandemije covida-19 organizirala zabavo, na kateri povabljenci niso nosili zaščitnih mask in niso upoštevali predpisanih ukrepov glede varnostne razdalje med ljudmi.

" Mislim, da pred covidom-19 nihče od nas ni resnično cenil, kakšno razkošje je bilo potovati in biti skupaj z družino in prijatelji v varnem okolju ," je v vrsti tvitov zapisala slavljenka, ki pravi, da nobenega dneva ne jemlje za samoumevnega.

" Zavedam se, da je za večino ljudi zdaj to tako oddaljeno in nedosegljivo, zato se v takšnih trenutkih ponižno opomnim, kako privilegirano je moje življenje ."

" Po dveh tednih večkratnih zdravstvenih preiskav in pozivanja vseh, naj gredo v karanteno, sem svoj najožji krog ljudi presenetila z odhodom na zasebni otok, kjer smo se lahko za kratek čas pretvarjali, da so stvari normalne. Plesali smo, se vozili s kolesi in kajaki, plavali v bližini kitov, gledali filme na plaži in še veliko več, " je z navdušenjem delila utrinke zadnjih dni.

Nekateri njeni sledilci so se obregnili, da se je na družbenih omrežjih hvalila, da je v teh časih imela bučno rojstnodnevno zabavo na zasebnem otoku in da ni upoštevala varnostne razdalje, ter obsojali njeno ravnanje.

"Fino, ljudje so se morali posloviti od ljubljenih oseb po telefonu, medtem ko so sami umirali v bolnišnici," je zapisala avtorica Jenna Quigley, ki je dodala, da fotoutrinki potovanja res niso primerni zadružbena omrežja, medtem ko svet trpi, ter ji še sporočila, "tako skromno in tako prizemljeno, res iskreno." Nato je še dodala, naj ima rojstnodnevno potovanje, če želi, ampak da res ni primerno, da to deli na družbenih omrežjih. Spomnimo, da ima Kim ogromno sledilcev in oboževalcev, ki jo spremljajo in s svojimi dejanji daje slab zgled.

Na eni od objavljenih fotografij se vidi, da eden od članov gostinskega osebja nosi masko. Očitno njene besede, "da so se za trenutek pretvarjali, da so stvari običajne", na zabavi niso veljale za delavce.