Kim Kardashian v četrto opravila zahteven pravni izpit

Kim Kardashian, ki je leta 2019 javnosti povedala, da si želi postati odvetnica, je po dveh letih le opravila "baby bar" izpit. Na družbenih omrežjih ni skrivala navdušenja, ko je objavila: "O moj f***ing bog, opravila sem pravni izpit!!!" Kim je pred tem trikrat padla na tem izpitu in je priznala, da ta pot ni bila lahka.

"Na tem izpitu sem padla 3-krat v dveh letih, vendar sem se vsakič znova postavila na noge in se še več učila ter poskušala znova, dokler mi ni uspelo!!! (V tretjem poskusu sem imela covid z vročino 40 stopinj Celzija, vendar to ni opravičilo (nasmeh).)"

"Baby bar'' je prvi od dveh izpitov, ki jih je treba opraviti, da postaneš odvetnik v zvezni državi Kalifornija. Kim je v preteklosti dejala: "Najboljši odvetniki so mi povedali, da je to skoraj nemogoča pot in težja od tradicionalnega študija prava, vendar to je bila moja edina možnost in počutim se odlično, da sem tukaj in na poti, da dosežem svoje cilje."

Gre za zaključni izpit prvega letnika prava in ga lahko opravljaš junija ali oktobra, izpit pa je potreben za nadaljevanje študija. Pravzaprav je izpit tako zahteven, da je ocena, s katero študenti opravijo izpit, celo nižja od ocene splošnega pravosodnega izpita.