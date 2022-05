Kim Kardashian v dar prejela pramen las Marilyn Monroe

Resničnostna zvezdnica, ki je na nedavni prireditvi Met Gala nosila ikonično obleko Marilyn Monroe, je pred pomembnim trenutkom prejela pramen njenih las. Tega ji je podarila ekipa muzeja, ki je vsa ta leta hranil tudi nepozabno obleko, v kateri je filmska legenda ob rojstnem dnevu zapela nekdanjemu ameriškemu predsedniku.

Kim Kardashian je doletela izjemna čast: v trajno last je prejela delček zgodovine. Po tem, ko je na prireditvi Met Gala nosila obleko, v kateri je Marilyn Monroe maja 1962 zapeljivo voščila predsedniku Johnu F. Kennedyju, so javnost dosegli posnetki, na katerih navdušeno sprejema neprecenljiv dar. Od muzeja Ripley's Believe It or Not, v katerem je bila hranjena tudi ikonična obleka, je dobila srebrno škatlico, v kateri je bil pramen svetlih las filmske legende.

Monroejeva je bila navdih za končnim videzom Kardashianove, ki si je za letošnjo Met Galo tudi popolnoma posvetlila lase. Ideji se je popolnoma predala, da bi ji obleka pristajala, pa se je držala strogega prehranjevalnega režima, s pomočjo katerega je izgubila nekaj več kot sedem kilogramov.

Kim Kardashian

V videu, ki ga so ga na profilu muzeja na Instagramu objavili pred kratkim, je Kim povedala, da ji darilo pomeni ogromno in da je zanjo nekaj posebnega. ''Vau, tole bo z menoj spalo vsako noč,'' je dejala in se obrnila k izbrancu. Petu Davidsonu je v smehu navrgla: ''Oprosti, ljubček.''

Muzejska ekipa je za vzdušje in priprave poskrbela tudi v zaodrju Met Gale, saj so zvezdnici v garderobi pripravili nekaj spominkov, ki obujajo obdobje Kennedyja in Monroejeve. S ponosom so dejali: ''Kim je postala edina oseba po Marilyn Monroe, ki je nosila to ikonično obleko v lasti muzeja Ripley's Believe It or Not.'' Leta 2016 je na avkciji dražbene hiše Julien's s 4,5 milijona evrov postala najdražja obleka, ki je bila kdaj prodana na dražbi. Pod njo se je podpisal Jean Louis, Marilyn pa jo je nosila samo nekaj mesecev pred svojo tragično smrtjo.

Marilyn Monroe, Kim Kardashian