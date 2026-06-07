Kim Kardashian v Monaku navija za Lewisa Hamiltona

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Kjer se pojavi Kim Kardashian, pritegne veliko pozornosti. 45-letna podjetnica in resničnostna zvezdnica tako ni ostala neopažena niti v Monaku, kjer si je ogledala kvalifikacije in bo navijala za svojega izbranca, 41-letnega Lewisa Hamiltona, na dirki za veliko nagrado Monaka. S sestro Khloe in družinskim prijateljem Simonom Huckom naj bi prispeli že dan prej z jahto.

Kim Kardashian si je v sestrini družbi ogledala kvalifikacije formule ena v Monaku. FOTO: Profimedia

Kim pa niso opazili zgolj navijači in oboževalci. Njen prihod je z balkona spremljala tudi ekipa Mercedesa, ki je na družbenem omrežju delila posnetek dirkača Georgea Russella in njegovega dekleta Carmen Montero Mundt. "Kaj se dogaja tam spodaj?" je slišati, ko Russell odgovori: "Mislim, da je prispelo Lewisovo novo dekle." Ko Carmen odgovori, da je prispela Kim K., se pogovarjajo, da je njihovo mesto ravno pravšnje, da lahko spremljajo prihod zvezdnice. "Je tako tudi takrat, ko ti prispeš na dirkališče?" je nekdo iz ekipe vprašal Carmen, ta pa odgovori: "Ne ravno."

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Govorice, da se zvezdnica sestaja z dirkačem, so se pojavile februarja, ko so ju skupaj opazili v Parizu, sicer pa se Kardashianova in Hamilton poznata že več kot desetletje. Vir blizu para je marca potrdil, da sta bila skupaj na počitnicah na Japonskem, zvezdnik moštva Ferrari pa naj bi že spoznal partnerkine otroke.

Kim Kardashian je v Monaku. FOTO: Profimedia