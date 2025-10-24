Kim Kardashian v možganih odkrili anevrizmo, za katero krivi bivšega moža

Kim Kardashian so med magnetno resonanco odkrili majhno anevrizmo, zvezdnica pa je za zdravstveni zaplet okrivila svojega nekdanjega moža Kanyeja Westa.
V novem delu resničnostne oddaje Kardashianovi je milijarderka po poročanju revije Page Six po prejemu diagnoze vsa šokirana poklicala svojo najstarejšo sestro Kourtney Kardashian, ki jo je novica prav tako močno pretresla.
45-letna Kim se je nato spraševala, zakaj se ji to dogaja, zdravniki pa so ji povedali, da lahko anevrizme povzroči tudi stres. Zvezdnica meni, da je k temu najverjetneje pripomogla njena zloglasna ločitev od očeta njenih štirih otrok, s katerim sta bila poročena od leta 2014 do 2022.
Odkar sta se razšla, je tudi raper večkrat javno spregovoril o svojem težavnem odnosu z bivšo ženo, s katero se težko usklajujeta pri načinu vzgoje potomcev. "NOČEM SAMO 'VIDETI' SVOJIH OTROK. MORAM JIH VZGOJITI. MORAM IMETI BESEDO PRI TEM, DA HODIJO V ŠOLO, KDO SO NJIHOVI PRIJATELJI IN V ČIGAVIH HIŠAH SPIJO. MOJI HČERI NOSITA ŠMINKO IN PARFUME," je pred meseci objavil na družbenem omrežju X in dodal, da mu je vse te pravice odvzela družina nekdanje partnerice in medijske hiše, s katerimi sodelujejo in snemajo priljubljeno resničnostno oddajo.
V oddaji je uspešna poslovna ženska zatrdila tudi, da je imela zaradi glasbenika stockholmski sindrom. "Tako dolgo mi ga je uspelo skrivati," je povedala na premieri 7. sezone in dodala: "Vedno sem se počutila, kot da imam malo stockholmskega sindroma, tako da sem se vedno počutila zelo slabo in sem ga vedno ščitila ter mu vedno želela pomagati." Tekom njune zveze je večkrat ostro nasprotovala vsem kritikom, ki so ji svetovali, naj se z Westom razide. "S to osebo imava skupaj štiri otroke," je dejala zvezdnica.
