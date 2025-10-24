Svetli način
Tuja scena

Kim Kardashian v možganih odkrili anevrizmo, za katero krivi bivšega moža

Los Angeles, 24. 10. 2025 10.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
12

Kim Kardashian so med rutinsko preiskavo z magnetno resonanco odkrili majhno anevrizmo v možganih. Kot domnevni vzrok navaja stres, ki sta ga povzročila ločitev od Kanyeja Westa in težaven odnos z njim po razhodu, kar je močno pretreslo tudi njeno družino. Nad njunim načinom komuniciranja in vzgoje otrok pa ni navdušen niti raper sam, ki je večkrat javno okrcal mater svojih otrok in njeno družino.

Kim Kardashian so med magnetno resonanco odkrili majhno anevrizmo, zvezdnica pa je za zdravstveni zaplet okrivila svojega nekdanjega moža Kanyeja Westa

Kim Kardashian
Kim Kardashian FOTO: Profimedia

V novem delu resničnostne oddaje Kardashianovi je milijarderka po poročanju revije Page Six po prejemu diagnoze vsa šokirana poklicala svojo najstarejšo sestro Kourtney Kardashian, ki jo je novica prav tako močno pretresla.

45-letna Kim se je nato spraševala, zakaj se ji to dogaja, zdravniki pa so ji povedali, da lahko anevrizme povzroči tudi stres. Zvezdnica meni, da je k temu najverjetneje pripomogla njena zloglasna ločitev od očeta njenih štirih otrok, s katerim sta bila poročena od leta 2014 do 2022.

Kim Kardashian in Kanye West
Kim Kardashian in Kanye West FOTO: In Whose Name?

Odkar sta se razšla, je tudi raper večkrat javno spregovoril o svojem težavnem odnosu z bivšo ženo, s katero se težko usklajujeta pri načinu vzgoje potomcev. "NOČEM SAMO 'VIDETI' SVOJIH OTROK. MORAM JIH VZGOJITI. MORAM IMETI BESEDO PRI TEM, DA HODIJO V ŠOLO, KDO SO NJIHOVI PRIJATELJI IN V ČIGAVIH HIŠAH SPIJO. MOJI HČERI NOSITA ŠMINKO IN PARFUME," je pred meseci objavil na družbenem omrežju X in dodal, da mu je vse te pravice odvzela družina nekdanje partnerice in medijske hiše, s katerimi sodelujejo in snemajo priljubljeno resničnostno oddajo.

V oddaji je uspešna poslovna ženska zatrdila tudi, da je imela zaradi glasbenika stockholmski sindrom. "Tako dolgo mi ga je uspelo skrivati," je povedala na premieri 7. sezone in dodala: "Vedno sem se počutila, kot da imam malo stockholmskega sindroma, tako da sem se vedno počutila zelo slabo in sem ga vedno ščitila ter mu vedno želela pomagati." Tekom njune zveze je večkrat ostro nasprotovala vsem kritikom, ki so ji svetovali, naj se z Westom razide. "S to osebo imava skupaj štiri otroke," je dejala zvezdnica.

Kim Kardashian Kanye West Kourtney Kardashian zakon zdravje
Naslednji članek

Zvezdnik med pokojno ženo in njenim klonom ne opazi razlik

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dober dan
24. 10. 2025 11.33
Največji šok o te novici je to da ima možgane
ODGOVORI
0 0
olafur
24. 10. 2025 11.33
kaj pa ce je kriva praznina v glavi
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
24. 10. 2025 11.28
+1
Za v rit je odlicna
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
24. 10. 2025 11.10
+2
Najbrž bo od dvigovanja težkih predmetov.
ODGOVORI
2 0
Artechh
24. 10. 2025 11.03
+5
Jaz pa vem kaj bi ji v riti odkrili. Plastiko
ODGOVORI
5 0
Bozji
24. 10. 2025 10.57
+5
A ni to vcasih revija Lady pisala? Zdaj je to 24 kurjih krempljev?
ODGOVORI
5 0
špaget
24. 10. 2025 10.42
+4
A se vam Kanye še vedno zdi tako nor? Njegova 12 letna hčerka ima zdaj na obrazu tatuje, medtem ko je on preveč slab vzgled, da bi imel stike z njo
ODGOVORI
5 1
MarkoJur
24. 10. 2025 10.42
+9
Sem mislil, da so v anevrizmi odkrili možgan...
ODGOVORI
9 0
Ročak
24. 10. 2025 10.28
+9
Možje so znani po povzročanju anevrizem. Ampak samo pri ženskah z možgani.
ODGOVORI
9 0
Spijuniro Golubiro
24. 10. 2025 10.19
+10
Jih sploh ima?
ODGOVORI
10 0
Banion
24. 10. 2025 10.17
+11
a ja, a možgane ima.
ODGOVORI
11 0
lažni Blue dream
24. 10. 2025 10.14
+9
je preveč možgane napenjala
ODGOVORI
9 0
