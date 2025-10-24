Kim Kardashian v možganih odkrili anevrizmo, za katero krivi bivšega moža

Kim Kardashian so med rutinsko preiskavo z magnetno resonanco odkrili majhno anevrizmo v možganih. Kot domnevni vzrok navaja stres, ki sta ga povzročila ločitev od Kanyeja Westa in težaven odnos z njim po razhodu, kar je močno pretreslo tudi njeno družino. Nad njunim načinom komuniciranja in vzgoje otrok pa ni navdušen niti raper sam, ki je večkrat javno okrcal mater svojih otrok in njeno družino.

Kim Kardashian so med magnetno resonanco odkrili majhno anevrizmo, zvezdnica pa je za zdravstveni zaplet okrivila svojega nekdanjega moža Kanyeja Westa.

Kim Kardashian FOTO: Profimedia icon-expand

V novem delu resničnostne oddaje Kardashianovi je milijarderka po poročanju revije Page Six po prejemu diagnoze vsa šokirana poklicala svojo najstarejšo sestro Kourtney Kardashian, ki jo je novica prav tako močno pretresla.

45-letna Kim se je nato spraševala, zakaj se ji to dogaja, zdravniki pa so ji povedali, da lahko anevrizme povzroči tudi stres. Zvezdnica meni, da je k temu najverjetneje pripomogla njena zloglasna ločitev od očeta njenih štirih otrok, s katerim sta bila poročena od leta 2014 do 2022.

Kim Kardashian in Kanye West FOTO: In Whose Name? icon-expand

Odkar sta se razšla, je tudi raper večkrat javno spregovoril o svojem težavnem odnosu z bivšo ženo, s katero se težko usklajujeta pri načinu vzgoje potomcev. "NOČEM SAMO 'VIDETI' SVOJIH OTROK. MORAM JIH VZGOJITI. MORAM IMETI BESEDO PRI TEM, DA HODIJO V ŠOLO, KDO SO NJIHOVI PRIJATELJI IN V ČIGAVIH HIŠAH SPIJO. MOJI HČERI NOSITA ŠMINKO IN PARFUME," je pred meseci objavil na družbenem omrežju X in dodal, da mu je vse te pravice odvzela družina nekdanje partnerice in medijske hiše, s katerimi sodelujejo in snemajo priljubljeno resničnostno oddajo.