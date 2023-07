Kim Kardashian v napovedniku serije Ameriška grozljivka neprepoznavna

Kim Kardashian je doživela precejšnjo preobrazbo za svojo vlogo v najnovejši sezoni Ameriške grozljivke (American Horror Story). V napovedniku, ki je bil nedavno objavljen, je bila videti popolnoma neprepoznavno. Objavljeni posnetek je navdušil številne oboževalce, kljub temu, da je novica o vpletenosti Kim Kardashian v serijo sprožila mešane odzive.

Kim Kardashian je bila videti neprepoznavna v prvem napovedniku za 12. sezono srhljive serije. V 40-sekundnem posnetku je mogoče videti 42-letnico, ki nosi dolgo belo lasuljo, črno obleko in stiska otroka, v ozadju pa se predvaja srhljiva izvedba skladbe Rock-A-Bye Baby. Tipično porjavela koža zvezdnice je bila na videz pobarvana v belo, v ostrem kontrastu z njeno drzno rdečo šminko in dramatičnimi umetnimi trepalnicami. Njeni soigralki Emma Roberts in Cara Delevingne sta bili oblečeni v podoben videz kot figure brez obraza, nosili sta enako belo lasuljo ter srhljivo plesali v krogih.

Kardashianova bo v seriji, ki bo to sezono nosila ime Delicate, zaigrala ob boku igralke Emme Roberts, nečakinje Julie Roberts, ki pri seriji sodeluje že več let. 12. sezona naj bi se navezovala na roman Danielle Valentine Delicate Condition, ki govori o ženski, ki verjame, da ji nekdo poskuša preprečiti, da bi imela otroka. Čeprav je napovednik navdušil številne oboževalce, je novica o vpletenosti Kardashianove v serijo v začetku tega leta sprožila mešane odzive.

Kreator serije Ryan Murphy je Kim opisal kot eno največjih in najsvetlejših televizijskih zvezdnic na svetu, drugi igralci, vključno s Patti LuPone, pa niso bili navdušeni nad njegovo odločitvijo, da vlogo dodeli nekomu, ki ni igralec. Patti LuPone, legendarna zvezda Broadwaya, ni izgubljala besed, ko so jo aprila vprašali o izboru Kardashianove. LuPonova, ki je sama igrala v American Horror Story, je razkrila, da ji izbira igralske zasedbe ni bila všeč, ker je Kim vzela vlogo drugim igralcem, ki so si jo bolj zaslužili. "Oprosti, oprosti, Kim. Veš, kaj počneš s svojim življenjem?" je dejala LuPonova. Vendar je Kardashianova razumela sporočilo glasno in jasno in je sčasoma začela hoditi na ure igranja, da bi se pripravila na vlogo. Med pogovorom za Variety na Met Gala 2023 je Kardashianova pojasnila, da je dobila pomoč od strokovnjakov in je resnično uživala v izzivu. "Zelo zabavno je stopiti iz svoje cone udobja in poskusiti nekaj novega," je dejala. "Tako sem navdušena nad to izkušnjo."

icon-expand Kim Kardashian v napovedniku serije Ameriška grozljivka popolnoma neprepoznavna. FOTO: Profimedia

In zdi se, da so se igralske priprave obrestovale. Veteran serije Ameriška grozljivka Zachary Quinto je za revijo People prejšnji mesec povedal, da je bil na snemanju res navdušen nad njenim duhom in njeno odprtostjo."Bila je tako ljubka in topla in res mislim, da ne potrebuje mojega nasveta," je dejal igralec in pripomnil, da je bila Kardashianova videti res v svojem elementu. "Zelo se veselim te sezone, ker mislim, da bo opravila čudovito delo," je dodal zvezdnik.

icon-expand Kim Kardashian bo nastopila v 12. sezoni serije Ameriška grozljivka. FOTO: Profimedia