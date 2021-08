Kim Kardashian v poročni obleki na Kanyejevem dogodku

Nekdanja zakonca West sta še vedno v dobrih odnosih. Medtem ko Kanye dokončuje svoj mojstrski album Donda, ga Kim še vedno podpira pri njegovi karieri. Dokaz, da sta zdaj že skoraj nekdanja zakonca še vedno v dobrih odnosih, pa je prav gotovo tudi to, da se je Kim pojavila na njegovem zadnjem promocijskem dogodku, posvečenem predstavitvi novega albuma, na katerem je sodelovala pri predstavi.

Kanye že nekaj časa obljublja izid novega albuma, ki bo poimenovan po njegovi materi. Zato je na stadionu v Atlanti, kjer je nekaj časa tudi živel, organiziral že dva dogodka. Pred kratkim se je West preselil v Chicago, kjer je na tamkajšnjem stadionu Solider Field zgradil repliko hiše, v kateri je odraščal, tam pa potekala tudi zadnja promocijska predstava pred izidom novega albuma.

Znano je, da se je prve take predstave udeležila tudi Kim z njunimi štirimi otroki, zdaj pa je naredila še korak dlje in v performansu tudi sodelovala. Kim se je pojavila pred novo Kanyejevo hišo, nosila je poročno obleko modne hiše Balenciaga, medtem pa se je v ozadju predvajala pesem, ki bo nosila naslov No Child Left Behind. Na odru je bil tudi Kanye, ki pa iz neznanega razloga na teh dogodkih še nikoli ni pel ali rapal.

Vsak dogodek so prenašali v živo, da so si ga lahko ogledali tudi oboževalci, s prejšnjima dvema dogodkoma pa naj bi zaslužil že 10,8 milijona evrov. Pred dnevi je sicer Kanye presenetil še z novico, da je že vložil prošnjo za uradno spremembo imena – odslej naj bi se imenoval YE. Medtem ko si on spreminja ime, pa je Kim sporočila, da bo tudi po ločitvi uporabljala priimek West, saj so bila to njena najboljša leta, priimek pa nosijo tudi njuni štirje otroci.