Kim Kardashian v šoku, saj ji ni uspelo rešiti zapornika, obsojenega na smrtno kazen

Kim Kardashian , 40-letna resničnostna zvezdnica in aktivistka kazenskega pravosodja, je v četrtek, 10. decembra 2020, več tvitov objavila le nekaj ur po smrti zapornika Brandona Bernarda , ki je bil zaradi dvojnega umora leta 1999 obsojen na smrtno kazen. Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo večje število prošenj, naj pomilosti Brandona, ki je bil obsojen na usmrtitev z injekcijo. Brandonovega sostorilca Christopherja Vialva so usmrtili septembra, drugi trije obtoženci pa so prejeli nižje kazni.

Zvezdnica je povedala, da jo je kontaktiral eden od odvetnikov iz Brandonove ekipe in da so jo prosili za pomoč. Tik pred usmrtitvijo pa so jo poklicali, da bi ji predali zapornikovo sporočilo, da jo ima Brandon rad in da ji je hvaležen za vso pomoč, ki mu jo je nudila, ter za ves njen trud. Kim je namreč poleg rednega ozaveščanja javnosti o Brandonovem primeru tudi obveščala svoje sledilce, kontaktirala pa je celo predsednikaDonalda Trumpa in ga prosila za pomilostitev.

"Brandon je želel, da vsem vam, ki ste sodelovali pri njegovem primeru, povem, da se vam lepo zahvaljuje za ves trud," je zapisala 40-letnica: "Prepričan je bil, da bo dobil priložnost, da se vam lahko zahvali sam in da vsakemu od vas napiše pismo, da vam pove, kako zelo hvaležen je za vse, kar ste storili zanj."

Povedala je, da bi lahko več ur govorila o tem, kako krasna oseba je bil Brandon, a da jo trenutno najbolj tolaži to, da je 'naš svet zapustil ljubljen in pomirjen sam s sabo'. "To se preprosto mora spremeniti. Naš sistem je totalno zaj**** ..."