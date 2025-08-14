Kim Kardashian v solzah, Kanye West: Raje bi bil mrtev, kot na zdravilih

V napovedniku dokumentarnega filma Kanyeja Westa "In Whose Name?" so vidni posnetki, ki prikazujejo propadajoči zakon z nekdanjo ženo Kim Kardashian, ki mu je v solzah očitala spremembo osebnosti. West v filmu spregovori tudi o svojem boju z duševnimi boleznimi in razkrije, zakaj ne želi jemati zdravil.

West, ki so mu diagnosticirali bipolarno motnjo, a je kasneje trdil, da gre v resnici za avtizem, v njem pove, da že pet mesecev ne jemlje zdravil. V drugem čustveno nabitem prizoru Kim poskuša pomiriti jeznega Westa, potem ko ta reče: "Nikoli mi ne reci, da se bom nekega dne zbudil in ne bom imel ničesar!" Kim pa mu odgovori: "O tem se lahko pogovoriva kasneje, ampak," preden se West vmeša: "Ni nobenega ampak!"

Napovednik prikazuje tudi Westovo kandidaturo za predsednika in kako se zjoka med enim od svojih nedeljskih duhovnih srečanj, ki jih je gostil leta 2019."Raje bi bil mrtev kot na zdravilih," v nekem trenutku v napovedniku brez ovinkarjenja še pove in vzklikne: "Ali me uničijo, ali pa jaz uničim njih. Ubijajo našo sposobnost razmišljanja zunaj okvirjev!"Napovednik se konča z raperjevimi besedami: "Veste, kaj je najboljša misel o tem, da si umetnik in bipolarna oseba? Vse, kar storite in rečete, je umetniško delo." Dokumentarni film, ki ga je režiral Nicolas Ballesteros, bo izšel sredi septembra. V njem so združeni posnetki šestih let.

Kanye West in Kim Kardashian z otroki FOTO: Instagram icon-expand