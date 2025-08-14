Svetli način
Tuja scena

Kim Kardashian v solzah, Kanye West: Raje bi bil mrtev, kot na zdravilih

Los Angeles, 14. 08. 2025 11.54 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.K.
Komentarji
5

V napovedniku dokumentarnega filma Kanyeja Westa "In Whose Name?" so vidni posnetki, ki prikazujejo propadajoči zakon z nekdanjo ženo Kim Kardashian, ki mu je v solzah očitala spremembo osebnosti. West v filmu spregovori tudi o svojem boju z duševnimi boleznimi in razkrije, zakaj ne želi jemati zdravil.

Izšel je napovednik za dokumentarni film Kanyeja Westa In Whose Name?. V njem so prikazani tudi osupljivi posnetki njegovega tedaj propadajočega zakona s Kim Kardashian. Priljubljena zvezdnica je svojemu nekdanjemu soprogu v nekem trenutku v joku dejala: "Tvoja osebnost pred nekaj leti ni bila takšna."

West, ki so mu diagnosticirali bipolarno motnjo, a je kasneje trdil, da gre v resnici za avtizem, v njem pove, da že pet mesecev ne jemlje zdravil. V drugem čustveno nabitem prizoru Kim poskuša pomiriti jeznega Westa, potem ko ta reče: "Nikoli mi ne reci, da se bom nekega dne zbudil in ne bom imel ničesar!" Kim pa mu odgovori: "O tem se lahko pogovoriva kasneje, ampak," preden se West vmeša: "Ni nobenega ampak!"

Preberi še Kanyeju Westu preprečili vstop v Avstralijo: 'Nima več veljavnega vizuma'

Napovednik prikazuje tudi Westovo kandidaturo za predsednika in kako se zjoka med enim od svojih nedeljskih duhovnih srečanj, ki jih je gostil leta 2019."Raje bi bil mrtev kot na zdravilih," v nekem trenutku v napovedniku brez ovinkarjenja še pove in vzklikne: "Ali me uničijo, ali pa jaz uničim njih. Ubijajo našo sposobnost razmišljanja zunaj okvirjev!"Napovednik se konča z raperjevimi besedami: "Veste, kaj je najboljša misel o tem, da si umetnik in bipolarna oseba? Vse, kar storite in rečete, je umetniško delo." 

Dokumentarni film, ki ga je režiral Nicolas Ballesteros, bo izšel sredi septembra. V njem so združeni posnetki šestih let.

Kanye West in Kim Kardashian z otroki
Kanye West in Kim Kardashian z otroki FOTO: Instagram

44-letna Kim je bila z 48-letnim umetnikom poročena skoraj sedem let, preden sta se novembra 2022 uradno ločila. Med svojim desetletje dolgem razmerju sta se razveselila štirih otrok, zdaj 12-letne North, 9-letnega Sainta, 7-letne Chicago in 6-letnega Psalma.

Februarja je vir za Page Six povedal, da se mati štirih otrok še naprej "izogiba" svojemu bivšemu možu zaradi njegovih kontroverznih izpadov na družbenih omrežjih, s katerimi polni naslovnice.

Kanye West Ye Kim Kardashian Otroci Ločitev
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LinaAnil
14. 08. 2025 12.52
Ni čudno, da se mu je zraven Kardašijank zmešalo
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
14. 08. 2025 12.38
Definitivno material na naslednjega POTUS-a: duševni bolnik, ki se ne želi zdravit, bi pa manifestiral preko platform...
ODGOVORI
0 0
Obi-van-Kenobi
14. 08. 2025 12.35
pa koga to briga?
ODGOVORI
0 0
3320.
14. 08. 2025 12.34
Ye, car.
ODGOVORI
0 0
Marck
14. 08. 2025 12.21
+3
Vsak k ma 5 min cajta ima že svoj dokumentarec, koga briga...
ODGOVORI
3 0
