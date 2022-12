Zvezdnica družinskega resničnostnega šova je v podcast oddaji Angie Martinez IRL spregovorila o izzivih, s katerimi se sooča zadnje čase. V pogovoru z znano radijsko voditeljico se je poleg tematike sostarševstva z bivšim soprogom dotaknila tudi sovražnih komentarjev, ki jih prejema na spletu ter odnosa s kontroverzno modno znamko Balenciaga in kulture črtanja.

Kim Kardashian je v enem izmed redkih daljših intervjujev iskreno spregovorila o vzgajanju otrok skupaj z bivšim soprogom. Kim, ki ima skupaj z raperjem Kanyejem Westom štiri majhne otroke, je priznala, da je sostarševstvo velik izziv.

icon-expand Kim Kardashian v solzah o sostarševstvu z bivšim soprogom: Zelo je težko FOTO: Youtube

'Sostarševstvo je j***** težko' Voditeljici je pojasnila, da njeni devetletna hčerka North, sedemletni Saint, štiriletna Chicago in triletni Psalm ne vedo, kaj se v javnosti dogaja z njihovim kontroverznim očetom ter da se na vse pretege trudi, da ga v njihovih očeh prikaže v najboljši možni luči. "Sama sem imela najboljšega očeta, najboljše spomine in najboljše izkušnje in želim, da to imajo tudi moji otroci," je voditeljici dejala Kardashianova, ki pri tem ni skrivala čustev. "Zelo je težko. Sostarševstvo je j***** težko."

Dodala je, da se zaveda, da bodo otroci prej ali slej izvedeli za vse, kar se je v zadnjih mesecih zgodilo, a da se na vse pretege trudi, da bi to bilo čim kasneje. "Le zakaj bi tako energijo želela pripeljati v svoj dom in njihova življenja. To so težke teme za odrasle, na katere še niso pripravljeni. Ko bodo, bom z njimi imela resen pogovor. Do takrat pa se trudim, da je njihovo življenje kar se da normalno." V čustvenem pogovoru je dejala, da ji bodo otroci nekega dne hvaležni, ker njihovega očeta ni javno kritizirala, kljub temu, da je ta v javnosti izrekel več škodljivih besed.

icon-expand Kim Kardashian in Kanye West s tremi od štirih skupnih otrok. FOTO: Instagram

'Bistvo življenja je delanje napak in učenje iz njih ter posledična osebnostna rast' Sostarševstvo pa ni bila edina tema, ki sta se jo 41-letna Kardashianova in Martinezova dotaknili tekom skoraj enournega pogovora. Zvezdnica, ki ima samo na Instagramu 337 milijonov sledilcev, je prvič po kontroverzni kampanji modne hiše Balenciaga v intervjuju spregovorila o odnosu z znamko, s katero je v preteklosti imela tesno sodelovala.