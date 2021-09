Kim Kardashian v usnju in z masko na glavi neprepoznavna

Čeprav smo pri Kim Kardashian že vajeni, da zna presenetiti z izbiro oblačil, je šla tokrat še korak dlje. Fotografi so zvezdnico ujeli v New Yorku, kjer te dni poteka teden mode. Mogoče se bo udeležila tudi kakšnega modnega dogodka, revije, njen razlog prihoda v Veliko jabolko pa je veliki modni dogodek Met Gala, ki bo potekal v ponedeljek, 13. septembra, v New Yorku in na katerem se vsako leto predstavijo največje zvezde ter njihovi modni oblikovalci. Tokrat so jo v objektiv ujeli v trenutku, ko se je vračala v svoj hotel Ritz-Carlton.

Nad njenim videzom pa niso bili preveč navdušeni njeni sledilci in oboževalci na družbenih omrežjih. Zvezdnica je na Instagramu objavila nekaj fotografij svojega usnjenega videza, ki ga je dopolnila s srebrno torbico.