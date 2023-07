Kim Kardashian vesela, da jo je hči videla doživeti neuspeh

"Dolgo časa ji je bilo težko razumeti, zakaj sem se ves čas učila. Videla me je doživeti neuspeh in jokati ob tem. Takrat je videla, da nisem nič drugačna od nje, ko me je skrbelo, kako bom opravila izpit. Ko me je videla jokati od veselja, je razumela, kako pomemben je bil ta dosežek zame osebno," je dejala Kim.

Resničnostna zvezdnica in podjetnica ima štiriletnega Psalma, petletno Chicago, sedemletnega Sainta in 10-letno North z nekdanjim možem Kanyejem Westom, nedavno pa je javno spregovorila o tem, kako svoja čustva do nekdanjega moža skriva pred njunimi otroki. "Še vedno čutim potrebo, da o tem ne govorim in svoje otroke zaščitim pred vsem tem. Vedno bom tako čutila, saj jih želim obvarovati," je dejala.

Ob vzponih in padcih, ki jih je doživelo njuno razmerje, se je počutila kot čistilna ekipa, ki ure in ure svojih dni preživi med čiščenjem, je opisala svoje občutke. Njena mati Kris Jenner pa je ob tem v eni izmed epizod resničnostne oddaje o njihovi družini dodala, da je prav zato bila ločitev najboljša izbira za nekdanja zakonca.