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Kim Kardashian vrača denar za adventni koledar: 'Ni izpolnil pričakovanj'

Los Angeles, 11. 11. 2026 13.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kim Kardashian

Podjetje Kim Kardashian kupcem adventnega koledarja ponuja vračilo denarja. Po številnih kritikah, ki so se pojavile predvsem na družbenih omrežjih, kjer so uporabniki trdili, da izdelki niso kakovostni, je tiskovni predstavnik v izjavi za javnost sporočil, da bodo nezadovoljnim strankam vrnili 133 evrov, kolikor so odšteli za izdelek.

Adventni koledar Kim Kardashian, ki je obljubljal 'dvanajst dni zabavnih presenečenj', je doživel polom in številne kritike na družbenih omrežjih. Kupci so zanj odšteli 133 evrov, v njem pa so bili obeski za ključe in elastike za lase, ki pa naj ne bi bili kakovostni. Kot je v izjavi za javnost dejal tiskovni predstavnik podjetja Skims, za nekatere kupce adventni koledar ni izpolnil pričakovanj, zato je podjetje že kontaktiralo vse stranke in jim ponudilo vračilo celotne kupnine oziroma dobroimetje na kartici.

Kim Kardashian
Kim Kardashian
FOTO: Profimedia

Eden od uporabnikov družbenih omrežij je zapisal, da je vsebina koledarja polna stvari, kakršne njegova mačka pobira po stanovanju, drugi pa dodal, da so stvari nabrane tako, kot bi Kardashian praznila predale nočne omarice. Nekateri so se pošalili tako, da so objavljali videe, kako čistijo svoje kavče in izpod blazin ter odprtin vlečejo stare elastike za lase.

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Kakšna presenečenja pa so se skrivala znotraj adventnega koledarja? Obesek za ključe iz tartana v obliki medvedka, več elastik za lase, sponka za lase, mehek okrasek z logotipom podjetja, obroč za lase in obesek za ključe z logotipom podjetja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podjetje, ki prodaja spodnje perilo in oblačila, je zvezdnica soustanovila leta 2019, revija Forbes pa je pozneje poročala, da je postala milijarderka.

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kim kardashian adventni koledar družbena omrežja vračilo denarja

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