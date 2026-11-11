Kim Kardashian vrača denar za adventni koledar: 'Ni izpolnil pričakovanj'

Adventni koledar Kim Kardashian, ki je obljubljal 'dvanajst dni zabavnih presenečenj', je doživel polom in številne kritike na družbenih omrežjih. Kupci so zanj odšteli 133 evrov, v njem pa so bili obeski za ključe in elastike za lase, ki pa naj ne bi bili kakovostni. Kot je v izjavi za javnost dejal tiskovni predstavnik podjetja Skims, za nekatere kupce adventni koledar ni izpolnil pričakovanj, zato je podjetje že kontaktiralo vse stranke in jim ponudilo vračilo celotne kupnine oziroma dobroimetje na kartici.

Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Eden od uporabnikov družbenih omrežij je zapisal, da je vsebina koledarja polna stvari, kakršne njegova mačka pobira po stanovanju, drugi pa dodal, da so stvari nabrane tako, kot bi Kardashian praznila predale nočne omarice. Nekateri so se pošalili tako, da so objavljali videe, kako čistijo svoje kavče in izpod blazin ter odprtin vlečejo stare elastike za lase.

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Kakšna presenečenja pa so se skrivala znotraj adventnega koledarja? Obesek za ključe iz tartana v obliki medvedka, več elastik za lase, sponka za lase, mehek okrasek z logotipom podjetja, obroč za lase in obesek za ključe z logotipom podjetja.

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