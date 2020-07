Kim Kardashian West je zaskrbljena zaradi soprogove predsedniške kandidature

Raper Kanye West je na dan neodvisnosti v ZDA na Twitterju napovedal kandidaturo na novembrskih predsedniških volitvah. Z objavo je dvignil veliko prahu, ker oboževalci niso bili prepričani, ali misli resno. Čeprav je glasbenik o svojih namerah govoril že več let, se je to za številne zdele nagla odločitev, ker zvezdnik nima veliko izkušenj s politiko.

V štiriurnem intervjuju za Forbes je Kanye povedal, da je svojo kandidaturo napovedal tako pozno zaradi okužbe s koronavirusom, spregovoril pa je tudi o svojem duševnem zdravju: "Bog mi je pokazal pravo pot in rekel, da je čas, da vložim kandidaturo za predsednika. Med tem sem bil tudi v bolnišnici in ljudje mi pravijo, da sem nor. Nisem nor."

"Glasbeniki nismo v zavidljivem položaju, ker greš na oder in turnejo, predstaviš albume, pogledaš gor in naenkrat nimaš denarja na svojem računu," je povedal in dodal, da je pravi čas za kandidaturo: "Hitro lahko postaneš nor, ampak nisem. Zdaj je čas."