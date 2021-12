Kim Kardashian West na sodišču zaprosila, da jo razglasijo za uradno samsko

Kim Kardashian West si želi, da bi jo sodišče spoznalo za uradno samsko osebo, čeprav je njena ločitev od moža Kanyeja Westa še v teku. Zvezdnica naj bi si nazaj želela samo dekliškega priimka, v dokumentih, ki jih je vložila, pa zahteva, da se vprašanja skrbništva otrok in premoženja ločijo od njenega zakonskega stanu. 41-letnica je zahtevo po ločitvi od raperja vložila februarja.

Čeprav je Kanye West v preteklih tednih večkrat javno poudaril, da si ne želi ločitve od žene Kim Kardashian West, zvezdnica njegovih prošenj očitno ni upoštevala. Kardashian Westova je namreč na sodišču vložila prošnjo, da bi jo to znova razglasilo za samsko, zahteva pa tudi vrnitev dekliškega priimka.

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Kanye in Kim imata sicer štiri otroke, glede deljenega skrbništva pa naj bi se že strinjala. West, ki se je pred časom preimenoval v YE, je pred dnevi na koncertu Free Larry Hoover v Los Angelesu med pesmijo Runaway znova javno nagovoril Kim in jo prosil, naj se vrne k njemu. Po zapetem verzu: "Želim, da stečeš nazaj k meni, srček," je dodal še: "Natančneje Kimberly."

Med gostovanjem v podkastu Drink Champs je Kanye novembra dejal, da je Kim še zmeraj njegova žena, saj sam ni videl nobenih ločitvenih dokumentov. Poudaril je, da sta še zmeraj poročena, in dejal: "Še vedno je moja žena, zato ločitveni dokumenti ne obstajajo. Nikoli nisem videl teh papirjev in nisva ločena. Zame to ni šala. Moji otroci si želijo, da njihovi starši ostanejo skupaj. Tudi jaz si želim, da bi bila skupaj."

Po zadnjem koncertu, na katerem je bila tudi Kim z North in Saintom, je raper prosil ženo, naj se vrne k njemu. Nek vir blizu zvezdnice je za revijo People dejal, da se Kim zaveda, kam meri Kanye, vendar to ignorira. Dodal je, da zvezdnica nadaljuje svoje življenje in se je že pomaknila naprej, a se zaveda, da je Kanyeju težko. "Ni presenečena, da moleduje v javnosti, naj se vrne k njemu. Kim se skuša obnašati spoštljivo," je še dodal neimenovan vir.

"Kim bo vedno pripeljala otroke na dogodke, ki so za Kanyeja pomembni. Skupno skrbništvo in sreča njenih otrok bo zanjo vedno prioriteta," je še povedal vir, ki je razkril, da je North velika oboževalka očetove glasbe. Čeprav sta se Kim in Kanye pred kratkim skupaj udeležila spominske slovesnosti za pokojnim prijateljem v Miamiju, pa je njuna ločitev najverjetneje neizbežna. Dejstvo, da se je Kim pred kratkim začela sestajati s komikom Petom Davidsonom, pa Kanyeju prav gotovo ni v pomoč.