Kim Kardashian West se ne preda: zaradi otrok želi rešiti svoj zakon

Kim Kardashian West se še vedno skriva pred javnostjo. Po tem, ko je soproga Kanyeja Westa obiskala v Wyomingu, kjer se je želela od njega za vedno posloviti, sta se zakonca pogovorila in želita rešiti zakonske težave. Čeprav je West pred njunim čustvenim srečanjem zvezdnico ignoriral, sta sedaj, ko se je sama vrnila v Los Angeles, v precej boljših odnosih. "Po tem, ko je Kim odšla domov, sta s Kanyejem vse bolj v stiku. Pred tem je bila prepričana, da sta zaključila, toda Kanye ji je prisluhnil in obljubil, da bosta rešila vse težave. Kim sedaj ločitev vidi kot zadnjo možnost," je povedal anonimni vir za portal People .

"Raper, ki se poteguje za predsedniški stolček, je predlagal, da skupaj odideta na družinsko potovanje. Želita narediti vse, kar lahko, da rešita njun zakon. Vse skupaj je sicer zelo zapleteno. Kim si želi, da bi mu priskrbela ustrezno pomoč, Kanye pa temu nasprotuje. Zvezdnica se je tako odločila, da bo skrbi dala na stran, še vedno pa ni prepričana, ali bosta lahko rešila njun zakon, vendar se je pripravljena potruditi zaradi njunih otrok," je še dodal vir.

Po tem, ko se je Kanye odločil, da se bo potegoval za predsedniški stolček, je objavil niz alarmantnih tvitov, kjer je zapisal tudi nekaj pikrih besed o družini soproge. Kim je nato v daljši izjavi prosila za razumevanje in sočutje do moža, ki trpi za bipolarno motnjo. Vsi člani družine Kardashian-Jenner si želijo, da bi West dobil ustrezno pomoč za svoje duševno zdravje: "Vse bližnje sorodnice zvezdnice si želijo, da bi bila srečna in si ne želijo, da bi se preveč vznemirjala."

Zakonca imata skupaj štiri otroke: Psalma, Saint, Northin Chicago, zato zvezdnica ne želi pomisliti na ločitev:"Ne dobiva nazaj tistega, kar potrebuje od Kanyeja. Bila je razburjena. Zadnja stvar, ki si jo želi, je, da bi se ločila in tako svoje štiri otroke prizadela. Zaveda se, da finance niso težava, v ospredju je skrb za otroke in partnersko razmerje."