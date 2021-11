Kim Kardashian z novo linijo oblačil v minuti do slabega milijona evrov

41-letna zvezdnica Kim Kardashian je bogatejša za slab milijon evrov. Milijarderka je v posebnem sodelovanju z modno hišo Fendi ustvarila linijo spodnjega perila in kosov oblačil, ki so bili v minuti po začetku spletne prodaje praktično razprodani, kar je le še okrepilo žep poslovnice in zvezde resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian .

Oboževalci so za najcenejši kos v zbirki odšteli 87 evrov, medtem ko je najdražji bančni račun olajšal za 3646 evrov. Kosi so predvsem zaradi sodelovanja s prestižno modno znamko dražji kot po navadi.

Kreativni direktor modne hiše Fendi, Kim Jones, je ob uspehu dejal, da je z zvezdnico želel sodelovati od trenutka, ko je na nekem sestanku opazil, da so vse prisotne ženske na telefonu spremljale, kdaj bo Kim izdala novo linijo. Kardashian in Jones sta se za navdih obrnila na eno od kolekcij pokojnega oblikovalca Karla Lagerfelda iz leta 1979, ki je, tako kot razprodana linija, vsebovala vpadljive barve.

Tako oblikovalec kot tudi zvezdnica verjameta, da imata znamki Skims in Fendi podobno filozofijo; ustvariti oblačila za moderno žensko, pri čemer so vključene vse postave. "Kim si prizadeva za vključenost in kot podjetna ženska z družino vedno da vse od sebe. Te vrednote so vredne praznovanja," je zaključil Jones.