Kim Kardashian z ogrlico prestižnega križa, ki ga je nosila princesa Diana

Kim Kardashian se je v Los Angelesu udeležila gala dogodka, posvečenega umetnosti in filmu, za priložnost pa se je v svojem slogu tudi glamurozno uredila. Opravo z globokim izrezom je dopolnila z ogrlico prestižnega križa, ki ga je nosila princesa Diana . Spomnimo, londonska avkcijska hiša je januarja lani Kardashianovi prodala Attallah Cross, diamantno ogrlico s podobo križa, in to za več kot dvakrat večjo vsoto, kot je bila sprva predvidena.

Ameriška starleta se je do kosa nakita uspešno prebila s pomočjo predstavnika, ki je v zadnjih petih minutah s ponujeno vsoto premagal drugega ponudnika. Kardashianova je za ogrlico odštela 184 tisoč evrov. "To je drzen kos nakita s svojo velikostjo, barvo in slogom, ki daje živahno izjavo, ne glede na to, ali gre za vero ali modo – ali pravzaprav oboje," je o križu povedal Kristian Spofforth, vodja oddelka z nakitom pri avkcijski hiši Sotheby's."Veseli smo, da je ta del dobil novo življenje v rokah še enega svetovno znanega imena," je še dodal.