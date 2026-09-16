Kim Kardashian za rop v Parizu dobila 99 centov odškodnine

Kim Kardashian želi le pozabiti na neprijetno izkušnjo v francoski prestolnici, kjer je bila leta 2016 žrtev ropa. Zvezdnici je sedaj pripadla odškodnina v višini enega evra, kar je določila sama, je povedal njen odvetnik. Med sojenjem je bilo za rop obtoženih osem ljudi, 45-letnica pa je med pričanjem dejala, da je to bila najbolj grozljiva izkušnja v njenem življenju.
Kardashianova se je v skupni izjavi s stilistko Simone Harouche zahvalila francoskemu sodnemu sistemu: "To je bila zelo travmatična izkušnja, katere vpliv je ostal z nama. Ni pomembna višina odškodnine, temveč prevzemanje odgovornosti in priznanje le-te," sta dejali za The Associated Press.
"Hvaležni sva sodstvu in vsem, ki so naju podpirali skozi ta proces. Upava, da bova sedaj lahko normalno zaživeli," sta dodali. Kot je dodal odvetnik, je sodišče odškodnino prisodilo tudi receptorju v hotelu, kjer se je zgodil rop, in sicer v višini 109.516 evrov.
Kardashianova je v času ropa stanovala v hotelu, receptor pa je med pričanjem prav tako dejal, da ga je dogodek, ki se je zgodil med pariškim tednom mode, močno pretresel, zahteval pa je 550.000 evrov odškodnine z obrestmi. Njegov odvetnik Mohand Ouidja je končno odločitev sodišča pozdravil. Odškodnino v višini 50.000 evrov je dobil tudi hotel.
Dva roparja sta 2. oktobra 2016 oblečena v policijski uniformi vdrla v sobo Kardashianove, jo zvezala in pobegnila z nakitom v vrednosti pet milijonov evrov. Zaradi starosti sta postala znana kot 'les papys braqueurs' oziroma 'dedka roparja'. Bila sta del tolpe šestih roparjev, ki so bili v 60. in 70. letih med drugim povezani z oboroženim ropom in ugrabitvijo.
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