Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kim Kardashian za rop v Parizu dobila 99 centov odškodnine

Pariz, 16. 09. 2026 14.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kim Kardashian

Sodišče v Parizu je Kim Kardashian prisodilo odškodnino, ker je bila v času obiska francoske prestolnice leta 2016 žrtev ropa. Kot je v izjavi dejal njen odvetnik, je zvezdnica zahtevala zgolj 99 centov.

Kim Kardashian želi le pozabiti na neprijetno izkušnjo v francoski prestolnici, kjer je bila leta 2016 žrtev ropa. Zvezdnici je sedaj pripadla odškodnina v višini enega evra, kar je določila sama, je povedal njen odvetnik. Med sojenjem je bilo za rop obtoženih osem ljudi, 45-letnica pa je med pričanjem dejala, da je to bila najbolj grozljiva izkušnja v njenem življenju.

Kim Kardashian je bila leta 2016 v Parizu žrtev ropa.
Kim Kardashian je bila leta 2016 v Parizu žrtev ropa.
FOTO: Profimedia

Kardashianova se je v skupni izjavi s stilistko Simone Harouche zahvalila francoskemu sodnemu sistemu: "To je bila zelo travmatična izkušnja, katere vpliv je ostal z nama. Ni pomembna višina odškodnine, temveč prevzemanje odgovornosti in priznanje le-te," sta dejali za The Associated Press.

"Hvaležni sva sodstvu in vsem, ki so naju podpirali skozi ta proces. Upava, da bova sedaj lahko normalno zaživeli," sta dodali. Kot je dodal odvetnik, je sodišče odškodnino prisodilo tudi receptorju v hotelu, kjer se je zgodil rop, in sicer v višini 109.516 evrov.

Preberi še Kim Kardashian: Tega ne bi privoščila niti svojemu najhujšemu sovražniku

Kardashianova je v času ropa stanovala v hotelu, receptor pa je med pričanjem prav tako dejal, da ga je dogodek, ki se je zgodil med pariškim tednom mode, močno pretresel, zahteval pa je 550.000 evrov odškodnine z obrestmi. Njegov odvetnik Mohand Ouidja je končno odločitev sodišča pozdravil. Odškodnino v višini 50.000 evrov je dobil tudi hotel.

Dva roparja sta 2. oktobra 2016 oblečena v policijski uniformi vdrla v sobo Kardashianove, jo zvezala in pobegnila z nakitom v vrednosti pet milijonov evrov. Zaradi starosti sta postala znana kot 'les papys braqueurs' oziroma 'dedka roparja'. Bila sta del tolpe šestih roparjev, ki so bili v 60. in 70. letih med drugim povezani z oboroženim ropom in ugrabitvijo.

kim kardashian odškodnina rop pariz

Razšla sta se Amanda Seyfried in Thomas Sadoski

24ur.com Verjela, da ji bo podaril skoraj pol milijona, nakazala mu je okoli 20.000 evrov
24ur.com Chris Brown zaradi obtožb spolnega napada v dokumentarcu toži Warner Bros
24ur.com 'Poštenost se ne splača več': našla 16 tisočakov, prejela le 32 evrov nagrade
24ur.com Kim Kardashian zaradi kriptooglasa plačala 1,3 milijona evrov kazni
24ur.com Ropu okoli 100.000 evrov odškodnine zaradi neupravičenega sodnega pregona
24ur.com Nekdanja najmlajša milijarderka: Nimam denarja za odplačilo odškodnine
24ur.com Shakira se je na sodišču pogodila za 7,3 milijona evrov
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
TikTok jih drži pred ekranom. Zakaj?
TikTok jih drži pred ekranom. Zakaj?
Pri 12 letih se je odločil, da mami ne bo dal niti centa
Pri 12 letih se je odločil, da mami ne bo dal niti centa
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po devetih letih zakona
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Poljubila bivšega moža srbske pevke
Poljubila bivšega moža srbske pevke
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Po devetih letih je konec ...
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
dominvrt
Portal
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Kako izbrati prave barve za pomirjujoče vzdušje v domu?
Kako izbrati prave barve za pomirjujoče vzdušje v domu?
okusno
Portal
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste jeseni pekli znova in znova
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste jeseni pekli znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956