Kim Kardashian za rop v Parizu dobila 99 centov odškodnine

Kim Kardashian želi le pozabiti na neprijetno izkušnjo v francoski prestolnici, kjer je bila leta 2016 žrtev ropa. Zvezdnici je sedaj pripadla odškodnina v višini enega evra, kar je določila sama, je povedal njen odvetnik. Med sojenjem je bilo za rop obtoženih osem ljudi, 45-letnica pa je med pričanjem dejala, da je to bila najbolj grozljiva izkušnja v njenem življenju.

Kim Kardashian je bila leta 2016 v Parizu žrtev ropa. FOTO: Profimedia

Kardashianova se je v skupni izjavi s stilistko Simone Harouche zahvalila francoskemu sodnemu sistemu: "To je bila zelo travmatična izkušnja, katere vpliv je ostal z nama. Ni pomembna višina odškodnine, temveč prevzemanje odgovornosti in priznanje le-te," sta dejali za The Associated Press. "Hvaležni sva sodstvu in vsem, ki so naju podpirali skozi ta proces. Upava, da bova sedaj lahko normalno zaživeli," sta dodali. Kot je dodal odvetnik, je sodišče odškodnino prisodilo tudi receptorju v hotelu, kjer se je zgodil rop, in sicer v višini 109.516 evrov.