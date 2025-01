Kim Kardashian za višje plače zapornikov, ki pomagajo pri gašenju

"Prejšnji teden sem opazovala, kako moje mesto gori. Videla in govorila sem s številnimi gasilci, ki bedijo cele noči in z vso svojo močjo branijo našo skupnost. Hvala za vse, kar počnete, da rešujete življenja, domove in lastnino," je zapisala v obsežnem sporočilu in pozvala guvernerja zvezne države Kalifornija Gavina Newsoma, naj zapornikom dvigne plačilo na 5 dolarjev na uro oziroma 4,9 evra. "Pri vseh petih požarih v Los Angelesu sodeluje na stotine zapornikov, delajo v 24-urnih izmenah, tvegajo svoja življenja, nekateri so celo umrli, da bi skupnosti dokazali, da so se spremenili," je sporočila starleta.