Kim Kardashian zamere dala na stran in Kanyeju voščila za rojstni dan

Kim Kardashian je na družbenih omrežjih Kanyeju Westu voščila za 44. rojstni dan. "Vse najboljše! Ljubim te za vedno," je 40-letna zvezdnica resničnostnih šovov pospremila rojstnodnevno voščilo in zraven objavila družinsko fotografijo, ki je nastala na letalu. Spomnimo, da imata Kim in Kanye skupaj štiri otroke, 7-letno North , 5-letnega Sainta , 3-letno Chicago in 2-letnega Psalma .

Na raperjev rojstni dan pa nista pozabili niti Kimina mlajša sestra Khloe Kardashian in njuna mama Kris Jenner , ki sta slavljencu vse najboljše zaželeli z objavo na Instagramu. "Vse najboljše za rojstni dan mojemu bratu za vse življenje!!! Želim ti najlepši rojstni dan! Pošiljam ti ljubezen in neskončne blagoslove!" je Khloe pospremila objavljeno fotografijo, na kateri pozira v oceanu skupaj s svojim izbrancem Tristanom Thompsonom , Kanyejem in Kim.

"Moral bi imeti ženo, ki ga bo podpirala na vsakem koraku in bo z njim potovala in vse naredila in jaz tega ne morem," je povedala objokana Kim in dodala, da se s svojim možem ne more preseliti v Wyoming, kjer si on želi živeti. "Počutim se kot j**** zguba, to je že j**** tretji zakon. Ja, počutim se kot j**** luzerka," je bila Kim jezna in hkrati razočarana nad svojo propadlo zvezo.

Kim Kardashian je ločitvene papirje vložila februarja in s tem končala svoj šest let trajajoč zakon. S Kanyjem sta se dogovorila o skupnem skrbništvu svojih štirih otrok.