Kim Kardashian zanika obstoj drugega domačega videoposnetka

Raper, ki je z zvezdnico trenutno v ločitvenem postopku, je v enem izmed svojih govorov na družbenih omrežjih zatrdil, da si je osebno priskrbel dostop do računalnika, na katerem je občutljiva vsebina z omenjenima akterjema, in nato poskrbel, da ni videoposnetka nihče objavil. Celotno razpravo o drugem domačem filmu je zanetila prav sveža zveza med zvezdnico in komedijantom Petom Davidsonom, ki raperju ni pogodu. "Kako si me lahko predstavila nekomu, s komer si se nato v oddaji SNL poljubljala, sedaj pa z njim še hodiš? In to po tem, ko sem jaz osebno odšel k Rayu J-ju in pridobil računalnik ter ti ga zjutraj dostavil, medtem ko si ti jokala."