Kim Kardashian zaradi estetike Instagrama priredila fotografijo nečakinj

Na Instagramu se je Kim Kardashian odzvala na kritike, da je preveč naklonjena spreminjanju fotografij. Začelo se je s fotografijo Kim, kjer ima hlače z visokim pasom in kratko majčko. Oboževalci so jo namreč napadli, da si je zaradi prehudega preurejanja fotografij pomotoma izbrisala popek. To je zvezdnica hitro zavrgla: "Dajte, no. Resno! To je tako neumno, da trdite, da sem si izbrisala popek???" Zadevo je hitro obrnila sebi v korist in sledilce povabijo, naj si ogledajo kolekcijo njenega perila Skims in jim sporočila: "Ste nesamozavestni zaradi svojega popka? Poglejte spletno stran skimsov, da si pomagate, če imate povešen popek, ki ga morate skriti v hlače z visokim pasom, tako kot sem to naredila jaz."