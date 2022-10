Kim Kardashian zaradi kriptooglasa plačala 1,3 milijona evrov kazni

Kim Kardashian je lani v zgodbi na Instagramu promovirala nepreverjeno kriptovaluto, njeno dejanje pa je med drugim kritiziral britanski organ za finančno poslovanje (FCA). Predsednik Charles Randell je takrat izjavil, da je ''gospa Kardashian svojih 250 milijonov sledilcev nagovarjala k trgovanju z nepreverjeno valuto s promocijo Ethereum Maxa'', ki jo je sam označil za ''špekulativni digitalni kovanec, ki so ga mesec prej ustvarili neznani razvijalci'' .

Sedaj se je zvezdnica v poravnavi z Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo dogovorila, da ji bo plačala 1,3 milijona evrov denarne kazni, ker ni razkrila, da so ji naročniki za objavo na družbenem omrežju plačali 260.000 evrov, s čimer je kršila zakon o vrednostnih papirjih. Poleg tega se je strinjala, da bo pomagala pri preiskavi kriptovalute, ki jo trenutno izvaja SEC.

Predsednik komisije Gary Gensler je ob tem dejal, da je ta primer opomnik, da kadar znane osebnosti ali vplivneži podprejo določene naložbene priložnosti, to ne pomeni, da so ti naložbeni produkti pravi za vse vlagatelje. "Vlagatelje spodbujamo, da upoštevajo morebitna tveganja in priložnosti naložbe v luči svojih finančnih ciljev."