Kim Kardashian zaradi manikire rodila dve uri pozneje

45-letnik se ravno tako dobro spominja dogodka, saj se je Kim komaj premikala. "Dejansko sem jo moral lastnoročno povleči in poriniti iz avta,"se je smejal Jonathan. Na poti sta se oglasila tudi v Mc'Donaldsu, ker je zvezdnica na vsak način želela hrano.

"Bilo je noro," je nadaljevala Kim,"sledili so nama paparaci in skušala sva jim zbežati. Nato sem dobila klic, da moram takoj roditi, ker imam nosečnostno toksemijo."Njena nosečnost je bila tvegana, saj je imela večino časa visok krvni tlak, in to bi lahko povzročilo otekanje stopal, nog in rok, če se ne bi takoj odločila za porod.