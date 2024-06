Kim Kardashian: Zaradi prijateljic nisem potrebovala terapevta

Kim Kardashian obožuje svoje prijateljice. Na pretočno platformo je prišel novi del resničnostnega šova The Kardashians , v katerem je Kim praznovala svoj 43. rojstni dan, z zvezdniškim zasebnim druženjem v restavraciji na Beverly Hillsu. Med prisotnimi so bile tudi mama Kris Jenner in sestre Khloé Kardashian , Kylie Jenner in Kendall Jenner , pa tudi njeni številni prijatelji, vključno s slavnimi prijatelji Hailey Bieber , Kimora Lee Simmons , Lauren Sánchez in Ivanka Trump . Kourtney Kardashian Barker ni bilo, saj je bila takrat še noseča in na predpisanem počitku.

Na zabavi so bile tudi zvezdičine dolgoletne prijateljice: Allison Statter, Simone Harouche, Lindsay May, Sarah Meyer Michaelson, Zoe Winkler Reinis in Ashley Kassan. Kim je poskrbela, da se jim je zahvalila in jih pozdravila, ko so se pojavile na kameri. "Počutim se tako dobro, da so vsi želeli priti ven in praznovati ter večerjati z nami. Nocoj želim samo praznovati s svojimi dekleti in mislim, da vsi včasih to potrebujemo," je dejala Kim."One so uradno moje prijateljice za vedno. V krogu mojih prijateljev vedno pravim, da sem zadela jackpot v oddelku prijateljstva. Preživeti svoj 43. rojstni dan z vsemi dekleti, ki me navdihujejo in motivirajo, je res nekaj posebnega."