Kim Kardashian zaskrbljena, Kanye West pa: 'Kim me je želela zapreti'

"Kim je skušala pripeljati zdravnika in me je želela zapreti," je na Twitter zapisal Kayne West : "Če me bodo zaprli kot Mandelo, boste vi vedeli, zakaj se je to zgodilo." A tu se ni ustavil. Najnovejši kandidat za 46. predsednika Združenih držav Amerike je na Twitterju 'napadel' tudi svojo taščo Kris Jenner : "Kris ne igraj se z meno. Ne dovolim ti blizu svojih otrok. Skušali ste me zapreti!" Na Twitterju je objavil tudi sporočilo, ki mu ga je Kris poslala, v katerem je vidno zaskrbljena, saj ga prosi, če se lahko pogovorita in da naj je ne ignorira še naprej.

"Vsi veste, da film Zbeži! v resnici govori o meni," je zapisal Kanye: "Kim me je skušala zvabiti v Wyoming z zdravnikom, da bi me zaprli, tako kot se je to zgodilo v filmu Zbeži!. Zakaj? Ker sem v kampanji jokal in govoril o življenju svoje hčerke North."

Kim Kardashian naj bi bila za svojega moža izjemno zaskrbljena. Nad njegovimi besedami, da sta oba razmišljala o splavu v času nosečnosti z North, je bila šokirana in zgrožena, piše Page Six, ki je pridobil tudi izjave vira blizu zvezdnice: "Kim je zgrožena. Obupano skuša pomagati Kanyeju, ga pomiriti in mu pomagati preprečiti kakršnekoli javne živčne zlome. Družina je prepričana, da spet doživlja eno svojih bipolarnih epizod. Noče jemati predpisanih zdravil, saj pravi, da ga ovirajo pri ustvarjalnosti. Tudi izjave o splavu Nort so izjemno šokantne. Kim je sesuta. Tako močno se je trudila, da bi mu pomagala, a ne bo dovolila, da bi kakorkoli uničil njune otroke."