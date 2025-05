Kim Kardashian leti proti Parizu: 'Je živčna, a želi osebno pričati'

V Parizu poteka sojenje proti tako imenovanim 'dedkom roparjem', ki so leta 2016 vstopili v apartma zvezdnice Kim Kardashian, jo zvezali in ji ukradli za 8,8 milijona evrov nakita. Kardashian, ki bo pričala na sojenju, je že na poti v Pariz, kar je potrdila z objavo fotografije letala, ki mu je dodala emotikon francoske zastave. "Kim je nekoliko živčna, vendar je vedno govorila o tem, da želi osebno pričati. Želi si, da so vpleteni obsojeni," je za People povedal vir blizu zvezdnice.

OGLAS

Kim Kardashian se naj bi danes popoldne kot priča zglasila na pariškem sodišču, kjer sodijo domnevnim roparjem, ki so jo leta 2016 med obiskom pariškega tedna mode zvezali in jo okradli za 8,8 milijona evrov nakita. Zvezdnica je pot v Francijo potrdila z objavo fotografije letala na družbenih omrežjih, ki ji je dodala emotikon francoske zastave. Neimenovani viri so za portal People povedali, da Kardashian 'nestrpno pričakuje' pričanje. "Kim je nekoliko živčna, vendar je vedno govorila o tem, da želi osebno pričati. To je njena izbira. Med ropom se je bala za svoje življenje. Želi si, da so vpleteni obsojeni," je dejal omenjeni vir.

Kim Kardashian v Parizu leta 2016 v dneh pred ropom FOTO: Profimedia icon-expand

Zgodba sega v oktober 2016, ko je bila Kim skupaj s svojo sestro Kourtney in ostalo ekipo v Parizu zaradi slovitega tedna mode. Kourtney je tistega večera apartma zapustila skupaj z osebno stilistko in edinim osebnim stražarjem, ki je zvezdnici varoval v Parizu. Receptor Abderrahmaneja Ouatikija je storilce zaradi groženj odpeljal do stanovanja, v katerem je bivala Kim. Zvezdnico so zvezali in ji ukradli za okoli 10 milijonov dolarjev (okoli 8,8 milijona evrov) nakita.