Kim Kardashian: Želim imeti zbirko svojih zaročnih prstanov

"Tega nisem obdržala," je razkrila po poročanju revije People. "Bila sem noseča s hčerko North, še vedno poročena z njim in da bi se ločila od njega, je rekel, da mu moram ob ločitvi dati prstan," je pojasnila o Humphriesu. Njegova zahteva je bila nesmiselna, saj je Kim za omenjeni prstan odštela veliko več kot njen tedanji partner. "Prispeval je petino," je pojasnila. Zvezdnica je priznala, da sicer želi imeti zbirko svojih zaročnih prstanov.

Kim, ki se je po ločitvi od Humphriesa poročila z raperjem Kanyejem Westom in z njim poleg North dobila še tri otroke, le redko govori o svojem kratkotrajnem zakonu s Krisom. 44-letnica je leta 2011 priznala, da je bila pred poroko pod velikim pritiskom. "Mislila sem si, v redu, to snemamo za televizijsko oddajo. Če odidem, bom za vedno znana kot pobegla nevesta in to bo velika šala in mislim, da me je samo strah. Snemali bomo oddajo," je med drugim dejala po poročanju omenjene revije.

Milijarderka je priznala, da je njun razhod napačno obravnavala in da mu dolguje opravičilo. "Bila sem tako živčna, da sem se z nekom razšla, da sem se tega lotila na popolnoma napačen način. Z njim sem prekinila na najslabši možni način in nisem mogla ... Preprosto nisem vedela, kako ravnati. Toliko sem se naučila iz tega," je dodala.