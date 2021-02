Kim Kardashian znova objavila hčerino sliko in jo označila za 'klasiko'

"Enostavno morala sem jo objaviti, saj to je klasika North West," je 40-letnica zapisala ob objavi in znova vzbudila nekaj pozornosti. Ko je Kim sliko javnosti pokazala prvič, se je oglasilo mnogo dvomljivcev. Večina ni verjela, da je 7-letna North umetnino ustvarila sama. Nato se je na TikToku javila Camryn Fred , ki je razložila, da je tako sliko mogoče ustvariti po nekaj urah pri njeni mami, ki je učiteljica slikanja.

"Tudi mene je mama naučila, kako naslikati nekaj takega, kot je v dveh tednih naučila tudi North. Moja mama poučuje umetnost že 30 let, vsi, ki obiščejo njen tečaj, pa gredo čez enak postopek in rišejo ta motiv, ko so šele na začetku,"je pojasnila postopek.