Kim objavila božično voščilnico svoje družine

42-letni raper Kanye West in Kim Kardashian Weststa na družbenih omrežjih objavila družinsko praznično fotografijo, na kateri so se jima pridružili vsi otroci: Chicago, ki bo naslednji mesec na torti upihnila dve svečki, 4-letni Saintin 6-letna North. Manjkal ni niti sedem mesecev stari Psalm.

Družinica na fotografiji sedi na stopnicah in nosi udobna športna oblačila. Medtem ko se je večina njunih otrok nasmihala fotoaparatu, pa je bila Chicago med poziranjem zelo resna. Glede na to, da je sedela v očkovem naročju in je v roki držala piškot, je verjetno potrebovala malo dodatne spodbude, da je bila med fotografiranjem kar se da pri miru.

39-letna Kim Kardashian je pod fotografijo zapisala le: "Božična voščilnica družine West." Zanimivo je, da vsi nosijo puloverje v sivi barvi, razen Kanyeja, ki se je odločil za belega.