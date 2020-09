Kim objavila starejšo fotografijo, oboževalci šokirani: Ne prepoznamo nikogar

Resničnostna zvezdnica jo je zagodla svojim slavnim sestram. Khloe, Kylie in Kendall so z grozo ugotovile, da je Kim na svojem Instagramovem profilu, ki mu sledi skoraj 200 milijonov oboževalcev, objavila fotografijo starejšega datuma. Sledilci so se pod objavo strinjali, da na sliki skorajda ne prepoznajo nobene od sester, Kylie pa je celo zahtevala, da Kim fotografijo nemudoma odstrani.

Kim Kardashian je številne sledilce presenetila z objavo, ki je zveste oboževalce spomnila na začetke resničnostnega šova V koraku s Kardashianovimi. Na fotografiji, ki jo je radodarno delila s svojo skoraj dvestomilijonsko bazo privržencev, so sestre klana Kardashian - Jenner na večerji v japonski restavraciji. Dekleta so videti mladostno, njihov videz pa je precej drugačen tudi zato, ker je fotografija nastala, preden so se odločile za nekatere lepotne popravke.

39-letna Kim je na sliki s sestrami Khloe Kardashian ter Kendall inKylie Jenner, ki sta bili v tistem času še najstnici. Pod objavo so se zvrstili številni komentarji o tem, kako je Kim z objavo v resnici zelo ponagajala svojim sestram. O estetskih posegih se je že nekaj let le ugibalo, s to sliko pa je potrdila, da se je njihov videz močno spremenil - in to ne zgolj zaradi let, ki so pretekla od takrat.

icon-expand Sestre Kardashian - Jenner danes. Z leve proti desni Kylie, Kim, Kendall in Khloe. FOTO: Profimedia

Oboževalci so bili kritični tudi zaradi izbora slike: "Kim, plačala boš za to. Ti si videti dobro, a sestre?"se je glasil samo eden od komentarjev. Najbolj pogosto pa je bilo pod objavo mogoče prebrati sledeče besede:"Kdo so te osebe? Ne prepoznamo nikogar!"Fotografijo je v eni uri všečkalo nekaj več kot milijon ljudi. Izostali pa niso niti komentarji sester, ki nad objavo niso bile tako navdušene. Kylie Jenner, ki se je zatekla k številnim lepotnim operacijam in je videti popolnoma drugače, je jezno zapisala:"Izbriši to, nemudoma!"