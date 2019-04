Kim odprla vrata svoje ogromne in na prvi pogled zanimive kopalnice

Kim Kardashian in Kanye West sta si ustvarila veliko družino. Njuni otroci North, Saint in Chicago bodo dobili družbo, saj se bo družinica kmalu povečala še za enega člana.

38-letna Kim je naredila obhod in posnela kotičke svoje ogromne kopalnice. Posnetek je delila na Instagramu, na njem pa se jasno vidi, da ima družina v kopalnici ogromno tuš kabino in kad, v katero gredo po njenih besedah vsi otroci.

''Ker ste vsi malo zmedeni glede naših umivalnikov, sem razmišljala, da bi naredila malo turo in vam pokazala,'' je dejala Kim, ki je tudi pojasnila, da je pri idejni zasnovi imel prste vmes Kanye, ki je narisal načrte. Pri projektu sta sodelovala tudi arhitekta Axel Vervoordt in Claudio Silvestrin , ki je Kim svetoval, da naj bo umivalnik ločen od zidu.

Največ pozornosti je seveda pritegnil ''umivalnik'', ki je na prvi pogled zelo neobičajen. Njeni oboževalci so se spraševali, kam odteka voda iz pipe. Ker je takšen dizajn res nekaj posebnega in zelo minimalističen, se je Kim odločila, da bo oboževalcem iz prve roke pojasnila, kako stvar deluje. Nato je v videu pokazala, da ima malo zarezo, kamor se zliva voda.

