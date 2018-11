Kim pokazala bujno oprsje: kaj bo rekel 'ljubosumni' Kanye?

38-letna Kim Kardashian Westje pred časom priznala, da se je morala po poroki s Kanyejem Westomodpovedati svoji neodvisnosti: ''Vedno sem bila neodvisna in delovna ženska z izdelanim urnikom in načrti vsega, kar bi rada storila ... Po poroki in otrocih sem se nekaterim stvarem morala odpovedati. V zakonu s človekom, kot je Kanye, sem se morala naučiti, kako biti malce manj neodvisna.''

Kim je nedavno presenetila s priznanjem, da je njen soprog ljubosumen in da mu ni všeč, ko objavi fotografijo, na kateri pokaže več gole kože, kot bi si želel: ''Določene fotografije, ki jih objavim na Instagramu, Kanyeju niso všeč ... Po eni strani me vedno spodbuja, naj bom samozavestna v svoji koži in naj počnem tisto, kar me veseli, po drugi strani pa ga takšne fotografije motijo.''

Zvezdnica je kljub temu, da se dobro zaveda, da z objavo fotografij, na katerih je pomanjkljivo oblečena, tvega soprogovo slabo voljo, objavila fotografijo, na kateri je pokazala 'malce preveč'. V garderobi je pozirala v obleki s kačjim potiskom in globokim delkoltejem, ki je razkril njeno bujno oprsje. Fotografijo je delila na instagramu in Twitterju in poleg zapisala: ''Pomerjanje ... ''

Kljub temu, da je Kim znana po modnem stilu, ki vključuje oprijeta oblačila in veliko gole kože, je priznala, da tudi pri njej včasih prihaja do nihanj pri izbiri modnih kosov in fotografij, ki jih bo objavila na družbenih omrežjih: ''Prehajam skozi različne faze počutja ... Včasih si mislim: V redu, zdaj bo moj Instagram bolj 'konservativen', včasih pa si želim posneti fotografijo, na kateri so vidni rezultati telesne vadbe, ali pa fotografijo, na kateri poziram v zapeljivi pozi in se ob tem počutim res dobro. Nato pomislim: Kaj bo rekel Kanye? Gre za začaran krog.''