Kim pokazala notranjost svojega doma in razkrila, kako zagotovo ne bo poimenovala četrtega otroka

Ko je snemalec vstopil v Kimin in Kanyjejev dom, je celotno družino zalotil skupaj. Kim je tako zastavil prvo vprašanje, ali je to, da je celotna družina skupaj, pri njih redek ali pogost pojav, Kim pa mu je odvrnila, da se to ne dogaja pogosto in da je ''pravi srečnež,'' ker jih je ujel skupaj. Nato je odgovorila na vprašanje, kaj je počela prvih 30 minut svojega dne in povedala: ''Zbudila sem se 15 minut do šestih zjutraj, si umila zobe, se uredila in odšla v telovadnico.'' Ko jo je snemalec vprašal, kako pri njih doma izgleda ''lenoben dan'', ga je Kim odpeljala v otroško sobo in dejala: ''Ne obstaja takšna stvar, kot je dan za lenarjenje.''