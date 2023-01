Kim predavala na Harvardu, splet zgrožen: 'Harvard je cenen kot Kardashianovi'

Novica o tem, da je Kim stopila v čevlje predavateljice, se je hitro razširila po spletu in na Twitterju naletela na številne kritike. Nekateri uporabniki družbenega omrežja so se iz novice šalili, medtem ko so drugi izrazili svoje nestrinjanje z izbiro gostje. "To je zelo smešno. Kim Kardashian sploh ne zna črkovati Harvard." "Kim Kardashian se je rodila v premožno družino. S pornografskim posnetkom je želela zagnati svojo igralsko in pevsko kariero, a to ni delovalo. Kim K. je imela dovolj denarja, da si je ustvarila resničnostno oddajo, ki poteka po scenariju, ker so ona in njena družina brez sramu. Harvard je sedaj enako cenen kot Kardashianovi.""Besedi Kardashian in Harvard se nikoli ne bi smeli pojaviti v istem stavku.""Sovražila bi, če bi plačala drago harvardsko šolnino in dobila njo kot govorko. Harvard, bolj se potrudi.""Kakšne nasvete je dala? Kako se okoristiti z zaslugami slavnih staršev?"

Kljub številnim kritikam na spletu, so po poročanju portala NBC10 Boston, nekateri študenti opisali predavanje kot odlično. Študentka Liz je za medij dejala, da se je od Kim veliko naučila in meni, da bi jo morali ljudje kot uspešno žensko, ki vodi več milijardno podjetje, bolj spoštovati. "Učiti se od nekoga, ki je zgradil tako uspešno podjetje, je bilo resnično vznemirljivo." Dodala je, da je bilo nekaj posebnega tudi to, da v predavalnici ni bilo kamer, zato so lahko imeli z zvezdnico iskren pogovor.