Kim prepričana, da je njen sin reinkarnacija njenega pokojnega očeta

"Moj sin Psalm je verjetno najsrečnejši dojenček na svetu," je pred kratkim dejala za E! News. "Ves čas se smeji, vedno je vesel," je dodala in nato začela pripovedovati o času, ko so z družino dopustovali na Baliju. Takrat Psalm še ni bil rojen, vendar je bila Kimina nadomestna mama že noseča. "V našem šovu, ko smo bili na Baliju, je slepa ženska – medij (oseba, ki posreduje med resničnostjo in svetom duhov, op. a.) – prišla do mene in mi dejala, da bom imela še enega sina ter da se bo v njem reinkarniral moj oče," se je spominjala Kim. "Ni mogla vedeti. Nihče ni vedel. Nihče v moji ekipi ni vedel, da nadomestna mama pod srcem že nosi Psalma,"je poudarila.

39-letnica je za E! News nato povedala, da se pogosto zgodi kaj takega, in jim zaupala še zgodbo, ko je njena varuška nekoč morala na prijateljičino zabavo ob prihodu novorojenčka, Kim pa je ravno odpotovala iz mesta in je zato varuška Psalma vzela s seboj: "Prispela sta na zabavo in neka ženska je pristopila do nje ter jo vprašala, ali je Psalm njen sin. Odgovorila je, da le pazi nanj, in ženska ji je rekla: 'Prosim, povej njegovi mami, da je v njem reinkarniran eden od njenih družinskih članov.'"

Kardashianova je dejala, da so o reinkarnaciji prepričani tudi njeni ostali družinski člani, in dodala: "Je levičar tako kot moj oče. Vse te stvari so se res zgodile. Ne vem niti, ali verjamem v reinkarnacijo, vendar zdaj verjamem. Želim verjeti."