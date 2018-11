Kim priznala, da se je poročila pod vplivom ekstazija

Kim Kardashian Westse je v eni od zadnjih epizod resničnostnega šova Keeping Up With The Kardashiansrazgovorila o svoji preteklosti.

38-letna zvezdnica je priznala, da se je leta 2000 poročila s producentom Damon Thomas(The Underdogs)pod vplivom ekstazija.

''Poročila sem se pod vplivom ekstazija. To je prvič, ko sem ga vzela,'' je povedala in nadaljevala, ''ko sem ga vzela prvič, sem se poročila. Ko sem ga vzela drugič, sem posnela seks s partnerjem. Vse slabe stvari so povezane z drogo.''

Tudi Scott Disick jo je v epizodi povprašal, ali je bila res zadeta od ekstazija, ko je z nekdanjim partnerjem Ray J-jem snemala video za odrasle. ''Absolutno. To vsi vedo. Moja čeljust je drgetala ves čas,'' je priznala.

''Zagotovo sem v poznih najstniških letih šla čez divjo fazo. Zdaj nisem več takšna. Še vedno se zabavam – ne me narobe razumeti, toda še vedno sem center zabave,'' je povedala 38-letnica.