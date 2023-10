Kim razburila s 17 tisoč evrov vrednim 'mikro' nedrčkom

Med uporabniki na spletu je sprožila debato. Ali Kim Kardashian sestram ne privošči pozornosti javnosti? To se sprašuje tako javnost kot starletina družina. To namreč ni bilo prvič, da bi Kim sestri 'ukradla' soj žarometov. Podobno jo je že pred časom obtožila starejša sestra Kourtney Kardashian Barker , ki je preteklo leto, od glave do pet odeta v Dolce & Gabbana, dahnila usodni da soprogu Travisu Barkerju .

"Ne preneseš, da je v središču pozornosti nekdo drug," je Kourtney očitala Kim. "Prišla si na mojo poroko in se pritoževala od prvega do zadnjega trenutka. To je srž problema. Ni težava, da ti nisi mogla biti srečna, težava je, da nisi mogla biti srečna zame," ji je še zabrusila, medtem ko se je Kim branila: "Želim, da se poglobiš vase in ugotoviš, zakaj me tako sovražiš. Predvsem pa prideš do dna temu, zakaj si tako jezna name, ker se nič od tega, kar trdiš, ni zgodilo. Vesela sem bila zate."