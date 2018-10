Kim razkrila, zakaj bo vedno spoštovala svojega soproga

''Poglejte, sama na vse skupaj gledam tako: Kanyepotrebuje približno štiri leta, da napiše pesem, v kateri jasno izpostavi tisto, kar je želel deliti z javnostjo. Torej, ko pride do tega, da nekaj 'twitne' v dveh sekundah ... Včasih enostavno ni ravno najboljši v tem, da na primeren način pove tisto, kar se mu podi po glavi, tisto, o čemer razmišlja in kar bi rad delil z drugimi. Zavedam pa se tudi tega, da je po srcu zelo dober in vem, kaj je v resnici želel povedati. Verjamem vanj in verjamem tudi v to, da si določene stvari razlaga popolnoma drugače od večine drugih ljudi. Tudi sam se zaveda tega, čeprav včasih stvari ne pove tako. Nekatere zadeve si žene k srcu na popolnoma drugačen način od preostalih in verjamem, da bo vsako stvar vedno povedal na svojevrsten način.''

Tako je Kim Kardashian odgovorila na vprašanje o tem, zakaj kljub vsem spornim izjavam in dejanjem Kanyjeja Westa še vedno verjame vanj in mu stoji ob strani.

Kljub temu, da je Kanye v preteklosti s svojo kontroverznostjo večkrat presenetil javnost in povzročil tudi to, da so mu hrbet obrnili nekateri dolgoletni znanci in kolegi znotraj glasbene industrije in širše, je Kim v njegovo obrambo dodala: ''Kaj ste pričakovali od mene? Poglejte, jaz ga vedno poslušam. Včasih mu kasneje pomagam preoblikovati določene izjave ... Ampak na tem bova morala še delati. Včasih mi kakšno stvar pove šele potem, ko svoje mnenje o tem že izpostavi na Twitterju in potem je tako ali drugače popolnoma vseeno, ker je 'škoda že storjena'. Ljudje niso z njim na takšen način, kot sem jaz in ne razumejo njegove narave, verjamem pa tudi, da nimajo časa, da bi ga poskušali razumeti.''