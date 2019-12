Kim razkrila, zakaj je hčerko dodala na fotografijo

Kim Kardashian West se je v pogovorni oddaji voditeljici Ellen DeGeneresrazgovorila o božičnem vzdušju in spregovorila o zakulisju snemanja družinske božične voščilnice. 39-letna ameriška zvezdnica je razkrila, da snemanje ni potekalo brez težav in da je zelo težko ustvariti božično voščilnico, ko imaš štiri otroke.

Za najstarejšo hčerko North West je povedala, da je bila tisti dan zelo muhasta, da je jokala, ker je želela imeti posebno pričesko. Kim ji je nato dejala, da bodo družinsko voščilnico posneli brez nje, s čimer se je 6-letnica sprijaznila. A čez noč si je premislila.

''Naslednje jutro se je zbudila in mi rekla: 'Mami, rada bi bila na božični voščilnici." Kim je nato poklicala fotografa in organizirala še eno fotografiranje samo zanjo. Deklico so nato s pomočjo Photoshopa dodali na prvotno fotografijo. Na koncu je še dodala, da se vedno najde eden od otrok, ki ni pri volji ali protestira, da nečesa ne želi narediti.