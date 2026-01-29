Kim razkrila, zakaj je izbrisala fotografije Harryja in Meghan

V podkastu svoje sestre Khloe Kardashian je Kim prvič spregovorila o incidentu, ki je pred meseci polnil rumeni tisk. "Bilo je res nedolžno, kar je tako noro," je dejala in dodala: "Mama in Meghan sta prijateljici že nekaj let in imata res prijazen odnos."

Vojvoda in vojvodina susseška naj bi objavo fotografij sprva potrdila. "Rekli so nam, da je čisto v redu, če objavimo. Potem pa so po objavi očitno ugotovili, da je bil tisti dan dan spomina na padle v vojnah, in niso želeli, da bi jih videli na zabavi, čeprav je bila objava že zunaj, saj veš, in potem umaknjena. Mislim, da so nato sami pri sebi ugotovili, da je bilo vse skupaj precej neumno." Dodala je, da čeprav ju je javnost istega večera videla na dobrodelni gala prireditvi Baby2Baby, morda ni najbolj primerno, da sta videna na plesišču, ko se zabavata.