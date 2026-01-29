Kim razkrila, zakaj je izbrisala fotografije Harryja in Meghan

Kim Kardashian razkriva, zakaj so bile fotografije Meghan Markle in princa Harryja odstranjene z njenih in materinih objav na družbenih omrežjih, ko je slednja novembra praznovala 70. rojstni dan.
V podkastu svoje sestre Khloe Kardashian je Kim prvič spregovorila o incidentu, ki je pred meseci polnil rumeni tisk. "Bilo je res nedolžno, kar je tako noro," je dejala in dodala: "Mama in Meghan sta prijateljici že nekaj let in imata res prijazen odnos."
Vojvoda in vojvodina susseška naj bi objavo fotografij sprva potrdila. "Rekli so nam, da je čisto v redu, če objavimo. Potem pa so po objavi očitno ugotovili, da je bil tisti dan dan spomina na padle v vojnah, in niso želeli, da bi jih videli na zabavi, čeprav je bila objava že zunaj, saj veš, in potem umaknjena. Mislim, da so nato sami pri sebi ugotovili, da je bilo vse skupaj precej neumno." Dodala je, da čeprav ju je javnost istega večera videla na dobrodelni gala prireditvi Baby2Baby, morda ni najbolj primerno, da sta videna na plesišču, ko se zabavata.
Praznik, ki se vsako leto odvija novembra, je namenjen pripadnikom oboroženih sil, ki so umrli med služenjem. Člani britanske kraljeve družine tradicionalno sodelujejo na številnih slovesnih dogodkih v čast njihovim žrtvam. Jennerjina rojstnodnevna zabava je bila v soboto zvečer, preden se je kraljeva družina naslednje jutro zbrala pri spomeniku Cenotaph v Londonu na letni slovesnosti.
Kim Kardashian je ameriška medijska osebnost, poslovna ženska in zvezdnica resničnostnih televizijskih oddaj. Najbolj je znana po svojem sodelovanju v resničnostni seriji 'V koraku z družino Kardashian' (Keeping Up with the Kardashians), ki je spremljala življenje njene družine. S svojo prepoznavnostjo je zgradila obsežno poslovno cesarstvo, vključno z modnimi in lepotnimi znamkami, kot sta SKIMS in KKW Beauty.
Meghan Markle je nekdanja ameriška igralka, ki se je poročila s princem Harryjem, mlajšim sinom kralja Karla III. in pokojne princese Diane. Po poroki leta 2018 sta postala vojvoda in vojvodinja Susseška. Leta 2020 sta napovedala, da se umikata s položaja višjih članov britanske kraljeve družine in se preselila v Severno Ameriko. Znanih je veliko njunih javnih nastopov in dobrodelnih projektov, pa tudi njuna zasebna življenja, ki pogosto burita domišljijo medijev.
Dan spomina na padle v vojnah, znan tudi kot "Poppy Day", je spominski dan, ki ga obeležujejo v državah Commonwealtha. Namenjen je spominu na pripadnike oboroženih sil, ki so umrli v bojih med prvo svetovno vojno in drugimi konflikti. Običajno se obeležuje 11. novembra, na obletnico premirja, ki je končalo prvo svetovno vojno. Simbolično se nosijo rdeči nageljni, ki simbolizirajo kri padlih vojakov.
