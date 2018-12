Kim razkrila, zakaj manjkajo preostali družinski člani

Čeprav so pripadnice 'klana' Kardashian - Jennerpred časom povedale, da družina letos ne bo ustvarila tradicionalne božično-novoletne voščilnice, je zdaj Kim Kardashian West na svojem Instagramu delila fotografijo, ki predstavlja prav to.

Prvič, odkar je ena izmed najbolj prepoznavnih resničnostnih družin pričela z ustvarjanjem tovrstnih voščilnic, pa na njej ni niti enega pripadnika moškega spola – odsotni pa sta tudi sestra Kendall in 'mamadžerka' Kris Jenner. Na sliki so samo sestre Kardashian - Jenner, ki so že mame, torej 34-letna Khloe Kardashian s hčerko True Thompson, 39-letna Kourtney Kardashian z otroki Masonom Disickom, Penelope Scotland Disick in Reignom Astonom Disickom, 21-letna Kylie Jenner s hčerko Stormi Webster in 38-letna Kim Kardashian Westz otroci Saintom Westom, North West in Chicago West. Kot ponavadi pa so se tudi tokrat držale tematskega vzdušje – letos je bila v ospredju bela barva in popolnoma preprosto, belo ozadje.