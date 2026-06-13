Kim se je opravičila: Kimiju poslala novo brisačo

Brisača, ki je v cilju čakala zmagovalca dirke formule 1 za Veliko nagrado Monaka, je postala material za številne spletne šale v zadnjem tednu. Pa sama po sebi sploh ni toliko zanimiva, postala je šele takrat, ko jo je Kimiju Antonelliju vzela Kim Kardashian. A zvezdnica se na takšnem dogodku pač ni znašla, za svoje obnašanje in nesporazum pa se je zdaj opravičila.

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Starleta je mlademu Italijanu v opravičilo na naslednje prizorišče dirke v Barcelono poslala novo brisačo. Poskrbela je tudi za poseben potisk. "Za Kimija od Kim," je napisala nanjo, dirkača pa je brisača čakala v njegovi garaži ekipe Mercedes. Ko so mu člani ekipe razložili, da mu je 45-letnica poslala darilo, se je Kimi zelo razveselil in s prešernim nasmehom vprašal, če je res od nje. "Res je od nje," so mu potrdili. Zvezdnik se je nato z brisačo za vratom in skirojem odpeljal opravljat svoje medijske obveznosti.