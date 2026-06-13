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Tuja scena

Kim se je opravičila: Kimiju poslala novo brisačo

Barcelona, 13. 06. 2026 09.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
kimi antonelli

Po incidentu v Monaku, ko je Kim Kardashian zmagovalcu dirke formule 1 Kimiju Antonelliju vzela brisačo, se je resničnostna zvezdnica zdaj opravičila. Cel teden je bila tarča spletnih šal, na njen račun se je z zabavnim videom pošalil tudi mladi Italijan, zdaj pa mu je starleta v opravičilo poslala novo brisačo – za Kimija od Kim.

Dirkače formule 1 danes čakajo kvalifikacije za VN Španije. S prenosom začnemo ob 15.55 na Kanalu A in VOYO.

Brisača, ki je v cilju čakala zmagovalca dirke formule 1 za Veliko nagrado Monaka, je postala material za številne spletne šale v zadnjem tednu. Pa sama po sebi sploh ni toliko zanimiva, postala je šele takrat, ko jo je Kimiju Antonelliju vzela Kim Kardashian. A zvezdnica se na takšnem dogodku pač ni znašla, za svoje obnašanje in nesporazum pa se je zdaj opravičila.

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Starleta je mlademu Italijanu v opravičilo na naslednje prizorišče dirke v Barcelono poslala novo brisačo. Poskrbela je tudi za poseben potisk. "Za Kimija od Kim," je napisala nanjo, dirkača pa je brisača čakala v njegovi garaži ekipe Mercedes. Ko so mu člani ekipe razložili, da mu je 45-letnica poslala darilo, se je Kimi zelo razveselil in s prešernim nasmehom vprašal, če je res od nje. "Res je od nje," so mu potrdili. Zvezdnik se je nato z brisačo za vratom in skirojem odpeljal opravljat svoje medijske obveznosti.

Preberi še Kimi Antonelli s šalo na račun Kim: Je kdo videl mojo brisačo?

Incident z dirke v Monaku je sicer sprožil številne šale na račun neprimernega obnašanja nove partnerice Lewisa Hamiltona. Iz nje se je pošalil tudi Antonelli s svojo ekipo, saj so posneli posnetek, na katerem se dirkač Mercedesa sprašuje, kje je njegova brisača in če jo je kdo videl. V videu vidimo tudi njegovega moštvenega kolega Georgea Russlla, ki zbegano prizna, da ne ve, kje je Kimijeva brisača.

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