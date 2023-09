Kim se je pohvalila s hčerino novo sliko, javnost znova trdi, da laže

"Moja mala umetnica North," je spomladi 2021 ob fotografiji deklice s sliko zapisala ponosna mati Kim Kardashian. Številni so tedaj zapisali, da sedemletnik nikakor ne more naslikati tako podrobnega prizora, Kim pa so na družbenih omrežjih obtožili laganja. Zvezdnica je pojasnila, da je hči s prijateljico obiskovala tečaj slikanja: "Moja hčerka in njena najboljša prijateljica sta se udeležili resnega tečaja slikanja z oljnimi barvami, kjer so spodbujali in negovali njune talente in ustvarjalnost. North je trdo delala na svoji sliki, trajalo je več tednov, da je bila dokončana."