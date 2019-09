Kim se je zaradi hčerkinega ličenja znašla v težavah z možem

Oboževalci družine Kardashian West dobro vedo, da je prva hčerka zvezdnice Kim Kardashian in raperja Kanyeja Westa ljubiteljica mode in ličil. Ravno slednje pa jo je nedavno spravilo v težave in ji je oče prepovedal uporabo senčil in šmink, ki jih namreč zelo rada uporablja.

Zvezdnica Kim Kardashian West je pred nekaj dnevi v intervjuju z E! News spregovorila o tem, da svoji šestletni hčerki North Westdovoli uporabo ličil in priznala, da se od zdaj naprej ne sme več ličiti, saj je s pretiravanjem razburila moža – Kanyeja Westa. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Spremenil je pravila," je 38-letna Kim povedala za E! News. Oboževalci družine Kardashian West vedo, da je North oboževalka ličil, saj je šestletnico mama večkrat objavila na družbenih omrežjih, ko je na ustnicah imela šminko ali pa si je na veke nanašala senčila. Lanski božič pa je skozi celoten večer nosila tudi rdečo šminko. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Dovolim ji, da za božič nosi rdečo šminko ali pa da se zelo malo naliči," je Kim pojasnila. "Če nosi črno obleko, ji celo dovolim uporabo črne šminke," je nadaljevala in povedala, da se je zdaj zaradi tega znašla v težavah. Kanye naj bi se zaradi hčerkinega ličenja tako razburil, da zdaj kar nekaj časa ne bo smela uporabljati ličil. "Tako, zdaj pa nič več ličil," je zaključila Kim. Kanye je hčerki prepovedal uporabo ličil. FOTO: Profimedia North je že večkrat pokazala, da obožuje ličila. Lani je Kim z oboževalci delila več videov, na katerih si je North na obraz nanašala ličila vključno s pudrom, temno senco nad očmi in sivo šminko. Poleg pa je Kim zapisala, da je bosta obraz kmalu očistili in da se je North ličila zato, da se je ona lahko v miru pripravila na odhod. Šestletnica pa doslej ni ličila le sebe, večkrat ji je tudi Kim nastavila svoj obraz, da je na njem 'brusila' svoje umetniške sposobnosti. Nič več ličil za malo North. FOTO: Profimedia