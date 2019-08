Kim si ne želi imeti še več otrok

Kim Kardashian West je na Twitterju delila skrivnostno objavo, na kateri bi lahko izdala datum izida novega albuma njenega moža Kanye Westa . Seznam skladb za nov album, ki naj bi nosil naslov Jesus is King, ne vključuje zloglasnega imena Yandhi, ki ga je Kanye prvotno izbral za naslov svojega albuma, a na izid oboževalci čakajo že več kot eno leto. Objava članice razvpitega klana Kardashian-Jenner namiguje na to, da lahko oboževalci konec meseca pričakujejo nove raperske uspešnice.

Med naslovi skladb so se pojavile različne že znane besede, ki jih je raper omenjal v različnih intervjujih: God is, Wake the dead, Water in Sunday. Pesem Water je slavni raper že predstavil letos na festivalu Coachella in jo zapel skupaj s Tyjem Dollo Sign.

Deveti studijski album Yandhi je Kanye napovedal že septembra 2018, a ga je kasneje preložil. Kim je že takrat v javnosti povedala, da naj bi album izšel novembra istega leta, a tudi to se ni uresničilo. Oboževalci tako še vedno nestrpno pričakujejo raperjev novi album. Ni pa jasno, ali je Yandhi sčasoma postal Jesus is King, saj Kanye namigovanj za novi album še ni komentiral.