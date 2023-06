Pariz so zavzela velika zvezdniška imena. Slavni obrazi iz modne, glasbene, filmske in televizijske industrije so se v francoski prestolnici udeležili prve revije modne hiše Louis Vuitton, ki je nastala pod taktirko novega kreativnega vodje, glasbenika in oblikovalca Pharrella Williamsa . Med gosti je bila tudi zvezda resničnostne televizije Kim Kardashian .

Slednja je veliko pozornosti požela s svojo izbiro oblačil. In kljub temu, da je velikokrat tarča posmeha in kritik javnosti, se zdi, da je tokrat z izbiro še posebej razočarala. Na spletu so se zvrstile kritike, ki so opravo označile za "najslabši videz vseh časov".

Kardashianova je na rdečo preprogo stopila oblečena v športni kamuflažni set, ki ga je dopolnila s krznenim plaščem in plišasto pasno torbo z istim kamuflažnim vzorcem. "Kim, to je tvoj najslabši videz vseh časov," je zapisal eden od uporabnikov, medtem ko je drugi dodal: "Kim, prosim, poišči drugega stilista. To je tako grdo." Medtem ko so nekateri opravo primerjali z likom iz videoigrice Minecraft, so se drugi šalili, da je zvezdnica bolj podobna voščeni figuri kot človeku. "To je najbolj ostudna stvar, kar sem jih videl," je brez dlake na jeziku dejal nekdo.

Prvo Williamsovo modno revijo so si poleg Kim ogledali tudi igralec Jared Leto, ki je za priložnost posodobil svojo pričesko, brat in sestra Willow in Jaden Smith, manekenka Naomi Campbell, igralka Zendaya, glasbeniki Lenny Kravitz, Kelly Rowland, Tyler, The Creator, Anitta in Maluma ter dirkač Lewis Hamilton.