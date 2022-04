Kim v novi kampanji na pomoč priskočili nekdanji Viktorijini angelčki

Kim Kardashian je k promocijski akciji, ki najavlja novo linijo spodnjega perila, povabila znana imena iz sveta mode. V sklopu kampanje potencialne kupce nagovarjajo pomanjkljivo oblečene Heidi Klum, Tyra Banks, Alessandra Ambrosio in Candice Swanepoel. Pred objektivi pa se jim je kasneje pridružila tudi Kardashianova.

Nekdanjim Viktorijinim angelčkom se je na fotografiranju nepričakovano pridružila tudi Kim Kardashian, ki stoji za znamko priljubljenega spodnjega perila in oblačil za prosti čas. Promocijsko gradivo, ki najavlja novo linijo v zemeljskih tonih, bo kupce nagovarjalo z znanimi obrazi, manekenke pa so se skupaj z resničnostno zvezdnico pred objektivi pojavile prvič.

Štiri nekdanje manekenke – Heidi Klum, Tyra Banks, Alessandra Ambrosio in Candice Swanepoel – v svet pošiljajo sporočilo, da je kolekcija namenjena vsem oblikam postave, kar kaže tudi njeno uradno poimenovanje (Fits Everybody), vključuje pa spodnje hlačke, nedrčke in bodije.

Manekenke, ki so si v preteklosti večkrat nadele krila in se sprehodile po pisti enega najodmevnejših modnih dogodkov, vsakoletni predstavitvi spodnjega perila Victoria's Secret, so nad tokratnim sodelovanjem naravnost navdušene. 48-letna Klumova je na Instagramu zapisala, da je bilo na snemanju super, in dodala: ''Minilo je kar nekaj časa, odkar smo se vse zbrale, zato je bilo to srečanje nekaj posebnega.'' 40-letna Alessandra Ambrosion je druženje označila za enkratno, 33-letna Candice Swanepoel pa je bila nad druženjem s skupino deklet navdušena.

Tudi Kardashianova je razkrila podrobnost s snemanja. Na Twitterju je priznala, da se skupini zvezdnic iz sveta mode najprej ni nameravala pridružiti, potem pa je vskočila, saj je imela občutek, da zamuja nekaj ikoničnega. Sedaj fotografijo krasi na sredini.

